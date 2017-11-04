Сестра нью-йоркского террориста: Кто-то отравил его разум

В беседе с «Озодликом» проживающая в Ташкенте 27-летняя Умида Саипова – младшая сестра Сайфуллы Саипова, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь и пострадали двенадцать человек, заявила, что ее брату «промыли мозги». Девушка обратилась к властям США с просьбой дать возможность ее брату и провести справедливый суд. По словам Умиды, пару дней назад сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали ее отца и дядю. С тех пор о судьбе мужчин ничего неизвестно.

Семья не знала о радикализации Саипова

В беседе с «Озодликом» проживающая в Ташкенте 27-летняя Умида Саипова выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в Нью-Йорке, совершенного ее старшим братом Сайфулло Саиповым.

По словам девушки, семья не знала о радикализации Саипова.

– Мама дважды летала в США, но она не замечала у него признаков радикализации, – говорит Умида Саипова.

29-летний уроженец Ташкента Сайфулло Саипов обвиняется в США в умышленном наезде автомобилем на группу велосипедистов в нижней части Манхэттена, в результате которого умерли восемь человек и еще двенадцать человек получили ранения.

До того, как его ранили, Саипов успел прокричать «Аллаху акбар».

В машине Саипова была найдена записка, в которой было написано о том, что наезд на людей он совершает во имя «Исламского государства»

Теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке, называют самым крупным и кровавым терактом со времен разрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

«Солдат халифата»

Террористическая группировка «Исламское государство» («ИГ») взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке. Подконтрольные радикальным исламистам издания назвали Сайфулло Саипова, обвиняемого в убийстве восьми человек, «солдатом халифата».

По словам Умиды Саиповой, «разум ее брата могли отравить».

– Мы все в шоке, с тех пор как услышали об этом. Мама потеряла дар речи, мы только что привезли ее из больницы. Нас всех допрашивали. Два дня назад отца и дяду увезли на допрос. С тех пор о них ничего неизвестно. Мы не знаем, где их держат. Они сказали, что их отпустят домой, когда разрешит начальство. Мы не знаем, кто отравил брату разум. Возможно, он попал под влияние каких-то группировок. Потому что он был очень доверчивым человеком, – говорит Умида Саипова.

Вместе с тем девушка не скрывает, что у ее брата были проблемы с нервами:

– Он мог быстро вспылить, но тут же мог успокоиться, – говорит Умида Саипова .

«​Мы были шокированы, увидев его бороду»​

Саипова рассказывает, что родные были шокированы, когда впервые увидели отрощенную бороду Сайфулло на фотографии, сделанной в 2013 году.

– Мы испугались, когда впервые увидели его с бородой. Когда спросили о причине, он ответил, что отрастил бороду, чтобы его не принимали за мальчика. Потому что однажды в такси брата побили и отняли у него деньги, приняв за мальчика, – говорит Умида Саипова.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что последние месяцы Сайфулло Саипов работал таксистом в компании Uber (американская компания по онлайн-вызову такси – Ред.).

Умида Саипова вспоминает, что разговаривала по телефону с братом за день до его задержания:

– За день до его задержания я общалась с ним по телефону. Он сказал, что купил любимое пироженое и едет за клиентом в аэропорт. Он любил пироженое. В тот день мы поговорили с ним как обычно, – вспоминает о последней беседе с братом Умида Саипова.

«Донесите до Трампа, пусть не казнит брата!»

Сестра подозреваемого умоляет президента США Дональда Трампа не выносить ее брату смертный приговор (Трамп ранее потребовал приговорить Саипова к смертной казни, а перед этим – отправить в Гуантанамо) и сказала, что то, что сделал ее брат, он «не мог сделать в одиночку».

Она просит власти США провести над ее братом справедливый суд.

– Пусть его не казнят, донесите мою просьбу до президента Трампа. Я думаю, что он придет в себя. Возможно, кто-то отравил его разум, пусть они дадут ему время, пусть проведут над ним справедливый суд. Я должна увидеть, удостовериться, что этот человек – тот самый мой брат, с которым я говорила за день до этого, – говорит Умида Саипова.

Согласно источникам «Озодлика», родители Сайфулло Саипова и его младшая сестра живут в Учтепинском районе города Ташкента.

По словам соседей, семья Саиповых далека от религии и живет за счет торговли.

До отъезда в США в 2010 году Саипов жил вместе с родителями в махалле «Белтепа» в Шайхантахурском районе узбекской столицы.