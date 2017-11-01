NYT: Саипов и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов США

Американская пресса обнародовала некоторые данные относительно личности выходца из Узбекистана Сайфуллы Саипова, который на грузовом пикапе выехал на выделенную для велосипедистов полосу движения и давил всех, кто попадался ему на пути. В результате данного теракта погибли восемь человек. В частности, авторитетное издание The New York Times написало о том, что Саипов и ранее попадал в поле зрение правоохранительных органов США. Согласно изданию, полиция собирала о нем информацию в рамках определенного следствия. Однако что именно интересовала правоохранительных органов, неизвестно.

Американская пресса пишет о том, что Сайфулло (Хабибиллаевич) Саипов родился в 1988 году в Узбекистане, в США он приехал в 2010 году и проживал в городе Тампа штата Флорида.

Согласно изданию The New York Times, за семь лет жизни в США Саипов успел пожить в нескольких штатах.

Вначале он работал водителем грузовика в штате Флорида.

После он занялся собственным бизнесом, открыл две фирмы – Sayf Motors Inc. в 2011 году и Bright Auto LLC в 2013 году.

Как написал на своей странице в Facebook'е представитель независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, Сайфулло Саипов тесно общался с узбеками из кыргызского города Ош.

«Он не был похож на террориста...»

Проживающий в США узбекский эмигрант Кобилжон Маткаримов рассказал корреспонденту The New York Times о том, что Саипов был «доволен своей жизнью в США» и говорил, что «чувствует себя счастливым в этой стране».

«Он не был похож на террориста. Был доволен своей жизнью. Возможно, я не так уж хорошо знал его», – сказал изданию NYT узбекский эмигрант.

Последние годы Сайфулло Саипов жил в городе Патерсон в штате Нью-Джерси.

На протяжении шести месяцев он работал таксистом в компании Uber (американская компания по онлайн-вызову такси – Ред.). Как пишет Associated Press, за этот период Саипов обслужил 1400 пассажиров.

Отец двух детей

Американская пресса также обнародовала информацию о личной жизни Сайфуллы Саипова.

Как сообщил Reuters, у Саипова есть жена. Их брак был заключен 12 апреля 2013 года в штате Огайо.

​Жену Сайфуллы Саипова зовут Нозима Одилова. Она младше своего супруга на шесть лет. При заключении брака они сообщили, что родились в городе Ташкенте. У супругов есть двое детей.

Как пишет Reuters, Сайфулла Саипов не имел проблем с законом, если не учитывать то, что был дважды оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас полиция проводит обыск в доме Саипова в Патерсоне.