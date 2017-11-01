Узбекские спецслужбы допрашивают родителей Сайфуллы Саипова

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана допрашивают проживающих в Ташкенте родителей Сайфуллы Саипова, совершившего 31 октября наезд на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 1 ноября в своем соболезновании, направленном президенту США Дональду Трампу заявил о готовности узбекской стороны «задействовать все силы и средства» для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.

1 ноября сотрудник правоохранительных органов Узбекистана, говоривший с «Озодликом» на условиях анонимности, сообщил о том, что в Ташкенте следователи допрашивают родителей и 17-летнюю сестру Сайфуллы Саипова.

Как стало известно нашему радио со слов источников внутри Узбекистана, родители и младшая сестра Саипова проживают в Учтепинском районе Ташкента.

В разговоре с репортером «Озодлика» соседи родителей Сайфуллы рассказали о том, что семья Саиповых не религиозная и живет за счет торговли.

По словам источников нашего радио, до переезда в США в 2010 году Сайфулла Саипов вместе с родителями и тремя сестрами жил в махалле «Белтепа» в Шайхантахурском районе узбекской столицы.

В 2011 году семья Саиповых продала свой дом в махалле «Белтепа» и переехала жить в одну из махаллей в Учтепинском районе Ташкента.

По словам соседей этой семьи, 52-летний отец Сайфуллы Хабибулло Саипов и его 50-летняя мать Мукаддас Саипова занимаются торговлей.

Они продают одежду на столичном рынке «Бектупи», сообщил один из соседей семьи Саиповых:

– Саиповы – среднестатистическая семья. Они не такие уж и религиозные, пятикратный намаз не совершают. Но эта семья живет в достатке, у них есть автомобиль марки «Джентра» (Gentra), они в хороших отношениях с соседями в махалле. Их старшая дочь вышла замуж и живет в махалле «Хувайдо», младшая – живет вместе с родителями, учится в колледже, – сказал репортеру «Озодлика» один из соседей семьи Саиповых.

По его словам, мать Сайфуллы Саипова, Мукаддас Саипова, с декабря 2016 года по февраль 2017 года жила в США.

Соседи говорят, что женщина поехала в Америку, чтобы навестить новорожденного внука.

Репортеру «Озодлика» не удалось связаться по телефону с родителями Сайфуллы – Хабибуллой и Мукаддас Саиповыми.

Напомним, что 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов подозревается в совершении теракта на Манхэттене.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу и заявил о готовности узбекской стороны «задействовать все силы и средства» для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.