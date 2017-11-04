В Коканде учащийся колледжа напал с ножом на одноклассника

16-летний учащийся Кокандского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности 3 ноября напал с ножом на своего однокурсника. По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе учебного заведения. Получивший ножевое ранение учащийся колледжа госпитализирован в реанимацию.

16-летний учащийся Кокандского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности Султан Газиев 3 ноября напал с ножом на своего однокурсника Улугбека Якубова.

По словам одного из учащихся данного колледжа, сообщившего об этом случае «Озодлику», двое парней долгое время конфликтовали между собой:

– Сегодня после уроков они вышли во двор колледжа, чтобы подраться один на один. Остальные учащиеся пошли за ними, чтобы понаблюдать за происходящим. Между ребятами началась драка, Султан вынул нож и ударил им в живот Улугбека, затем сбежал. Мы вызвали «скорую», – сказал учащийся Кокандского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности.

Один из преподавателей данного учебного заведения, попросивший не разглашать его имени, подтвердил «Озодлику» случившееся:

– Наш учащийся Султан Газиев – мальчик с плохим воспитанием. На него и ранее поступали жалобы. Мы уже писали заявление участковому инспектору относительно этого учащегося. Отец Султана находится в тюрьме, мы неоднократно говорили его матери о его плохом воспитании, о том, что у него склонность к преступлениям. Перед тем, как войти в колледж, все наши учащиеся проходят проверку. Нам неизвестно, откуда он взял нож. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, – сказал преподаватель колледжа.

Не представившийся сотрудник ГУВД города Коканда сообщил «Озодлику» о задержании учащегося колледжа, напавшего с ножом на однокурсника:

– Мы сразу задержали этого парня. Сейчас его допрашивают в отделении милиции. Наши сотрудники изучают причины, подтолкнувшие его к совершению преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») УК Узбекистана, – сказал нашему радио сотрудник правоохранительных органов.

В последние годы в Узбекистане участились случаи нападения с применением ножей, совершаемые учащимися колледжей.

6 октября этого года учащийся Ташкентского юридического колледжа напал с ножом на двух однокурсников. Один из учащихся скончался на месте, второй – в тяжелом состоянии был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

В этом году в колледжах Узбекистана произошло несколько убийств.

В мае этого года учащийся Ташкентского медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был жестоко избит учащимися данного колледжа. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

А в марте этого года учащийся 1-го курса Ташкентского государственного технического колледжа на почве ревности ранил ножом учащегося одного из столичных колледжей.