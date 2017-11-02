Шейх Абдулазиз Мансур: Теракты совершают узбеки, проживающие за рубежом (видео)

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) шейх Абдулазиз Мансур резко осудил теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек. В беседе с «Озодликом» он заявил, что подобные жестокие и бесчеловечные нападения совершают узбеки, проживающие за рубежом, а не внутри республики.

«​Условий для радикализации внутри Узбекистана нет»​

По словам заместителя Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) шейха Абдулазиза Мансура, в течение нескольких лет узбекские власти ведут борьбу с радикальными группировками. По этой причине внутри страны «нет никаких условий» для радикализации граждан, считает он.

Шейх Абдулазиз Мансур назвал узбекистанцев, совершающих теракты за рубежом, «лицами, ​попавшими в сети различных группировок за рубежом»:

​– Узбеки ​– очень доверчивый народ. Если они принимаются за какое-то дело, то выполняют его со всей душой. Я считаю, что именно по этой причине наша молодежь, выезжающая за пределы страны, попадает в сети радикальных группивок. Поэтому узбеки, проживающие за пределами страны, должны быть осторожны, чтобы не попасть под их влияние, – сказал в беседе с «Озодликом» шейх Абдулазиз Мансур.

«К уголовной ответственности не привлекался, в поле зрение правоохранительных органов не попадал»

Исполнителем теракта 31 октября в Нью-Йорке оказался 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Он на арендованном грузовом автомобиле сбил несколько десятков человек в центре Манхэттена. Восемь человек погибли и 12 получили ранения. Автомобиль, которым управлял Саипов, проехал по велосипедной дорожке около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус. События происходили рядом с местом, где стояли известные башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Информационное агентство «Жахон», ссылаясь на силовые ведомства, обнародовало некоторые неизвестные до нынешнего времени общественности подробности о жизни Сайфуллы Саипова в Узбекистане.

Согласно агентству, в 2005 году Сайфулла Саипов окончил профессиональный колледж, в 2005-2009 годах учился в Ташкентском финансовом институте.

После окончания вуза работал бухгалтером в столичной гостинице «Саяхат».

По данным информагентства «Жахон», до отъезда в США в 2010 году по лотерее Грин-карта Сайфулло Саипов не привлекался к уголовной ответственности и не попадал в поле зрение правоохранительных органов Узбекистана.

В США Саипов женился на девушке родом из Узбекистана и более не возвращался на родину.

Согласно информагентству, Сайфулло Саипов не состоял на консульском учете в Консульстве Узбекистана в США.

Вчера источники «Озодлика» внутри Узбекистана сообщили о том, что спецслужбы допрашивают родителей и младшую сестру Саипова.

Узбеки, «​прославившиеся»​ на весь мир

Стоит отметить, что за последние пять лет более десятка узбекистанцев за рубежом были обвинены в терроризме.

В январе 2016 года «Озодлик» сообщал о том, что американский суд признал узбекского беженца Фазлиддина Курбанова виновным в планировании террористических атак на военную академию. Он был осужден на 25 лет.

Улугбек Кадыров, планировавший нападение на тогдашнего президента США Барака Обаму, был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Недавно наше радио сообщило о том, что американский суд приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина Узбекистана Абдурасула Джурабоева, который собирался присоединиться к запрещенной многих странах мира террористической организации «Исламское государство» («ИГ»).​

Еще один выходец из Узбекистана Джамшид Мухтаров обвиняется в США в связях с террористическими организациями. В Узбекистане он был руководителем джизакского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик» («Милосердие»). Мухтаров был задержан 21 января 2012 года в Чикаго при попытке вылететь в Турцию. В настоящее время он содержится под арестом по обвинению в членстве в «Союзе Исламского Джихада».

Еще четверо выходцев из Узбекистана – Бахтияр Джумаев, Дильхает Касымов, Аброр Хабибов, Акмаль Закиров – обвинены в США в оказании финансовой помощи террористической группировке «Исламское государство».

Напомним, что помимо США, и в других странах мира по обвинению в терроризме были задержаны граждане Узбекистана.

В ночь на 1 января 2017 года выходец из Узбекистана Абдукадыр Машарипов совершил вооруженное нападение на ночной клуб «Reina» в Стамбуле. Погибли 39 человек, в том числе 27 иностранцев, 69 человек получили ранения.

В апреле этого года уроженец города Самарканда Рахмат Акилов совершил наезд на толпу в центре Стокгольма. В результате атаки погибли пять человек – трое на месте, двое скончались в больнице. Десятки человек получили серьезные травмы. На его странице Акилова в Facebook'е были обнаружены материалы, пропагандирующие террористическую группировку «Исламское государство».

Стоит отметить, что в рядах «ИГ» и других террористических группировок в Сирии воюют сотни граждан Узбекистана.