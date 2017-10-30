Арестованный в США гражданин Узбекистана приговорен к 15 годам тюрьмы за поддержку «ИГ»

Американский суд приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина Узбекистана Абдурасула Джурабоева, который собирался присоединиться к запрещенной многих странах мира террористической организации «Исламское государство» («ИГ»).

Его признали виновным и приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Задержанный в Бруклине Абдурасул Джурабаев​ планировал вылететь в Турцию в марте 2015 года, затем перейти на территорию Сирию, чтобы присоединиться в ряды боевиков «ИГ».

На судебном процессе в августе того же года Джурабаев признал свою вину в предъявленных ему обвинениях.

Как говорила ранее исполняющая обязанности прокурора Восточного округа Нью-Йорка Келли Карри, 26-летний Абдурасул Джурабаев планировал уехать в Сирию для участия в джихаде «ИГ», в случае неосуществления своего плана он намеревался остаться в США и был готов организовать теракты на территории этой страны.

Напомним, что в течение последних нескольких лет в США были задержаны несколько узбеков, обвиненных в причастности к запрещенным радикальным организациям.

В январе 2016 года беженец из Узбекистана Фазлиддин Курбанов был признан виновным в планировании нападения на американскую военную академию и приговорен к 25 годам тюрьмы.

13 июля 2012 года судьи Федерального суда округа Бирмингем приговорили к 15 годам тюрьмы 22-летнего узбекистанца Улугбека Кадырова, который признался в том, что планировал убить президента США Барака Обаму.

21 января 2012 года в Чикаго был задержан 35-летний гражданин Узбекистана Джамшид Мухтаров. В настоящее время он содержится под арестом по обвинению в членстве в «Союз Исламского Джихада».

В марте 2012 года в городе Филадельфия по обвинению в связях с террористическими организациями был задержан еще один узбекистанец Бахтияр Джумаев.