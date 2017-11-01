Первые автобусы между РК и РУ пойдут по маршруту Ташкент – Чимкент

Первые пассажирские автобусы между Узбекистаном и Казахстаном в ближайшее время начнут курсировать по маршруту Ташкент – Чимкент.

Как передает интернет-издание Sputnik Узбекистан, об этом 31 октября в рамках международной конференции в Ташкенте, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев.

По его словам, большой импульс развитию двусторонних отношений придала «дорожная карта» по реконструкции и организации пунктов пропуска и автомобильных дорог, а также обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе.



«Буквально два дня назад Нурсултан Абишевич (Назарбаев, президент Казахстана – Ред.) подписал соответствующее соглашение, которое открывает нам новое автобусное сообщение. Это будет маршрут Ташкент – Чимкент, выступающий своеобразной первой ласточкой. Его открытие будет способствовать тому, что мы работаем над дальнейшей реализацией инфраструктуры наших границ, и самое главное – создаем мосты дружбы. Это дорога М-39, создание пунктов пропуска, которые позволяют нашим народам больше и теснее общаться и взаимодействовать по многим аспектам», – отметил Утембаев.

Посол Казахстана в Узбекистане также подчеркнул, что две страны могли бы рассматривать более тесное транспортное взаимодействие. Например, участие в новых транспортных коридорах через порт Актау и, соответственно, Каспийское море для доставки различных грузов.



Напомним, что 12 октября стало известно о том, что Сенат парламента Казахстана одобрил ратификацию протокола о внесении поправок в соглашение с Узбекистаном об автомобильном сообщении, предусматривающих открытие пассажирского автобусного сообщения.

Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, представляя проект закона в парламенте, сказал, что отсутствие в настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном автобусного сообщения по перевозке пассажиров приводит к неудобствам при переходе границы.