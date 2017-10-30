В Ташкенте состоится международная конференция, приуроченная 25-летию дипотношений между РУз и РК

В Ташкенте 31 октября 2017 года состоится международная конференция «Узбекистан-Казахстан: 25 лет установления дипломатических отношений», приуроченная к широкому празднованию знаменательной даты в двусторонних отношениях.

Как сообщает Podrobno.uz, организаторами данного мероприятия выступают давние партнеры в лице Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз и института стратегических исследований при президенте РК.

В работе конференции примут участие руководители двух авторитетных «мозговых центров», высокопоставленные представители министерств и ведомств Узбекистана, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РУз.

Сообщается, что в ходе пленарных заседаний планируется обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества в области политики, экономики, транспорта, а также роль культурно-гуманитарных связей в укреплении межгосударственных связей Узбекистана с Казахстаном.

Стоит напомнить, что в ходе состоявшегося 16-17 сентября 2017 года государственного визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан было принято Совместное заявление двух президентов. В данном документе отдельным пунктом отмечено, что главы двух государств в целях празднования 25-летия установления дипломатических отношений между странами поручили соответствующим ведомствам провести на высоком уровне мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.