Между Узбекистаном и Казахстаном начнут курсировать пассажирские автобусы

Сенат парламента Казахстана одобрил ратификацию протокола о внесении поправок в соглашение с Узбекистаном об автомобильном сообщении, предусматривающих открытие пассажирского автобусного сообщения, сообщают местные новостные агентства.

Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, представляя проект закона в парламенте, сказал, что отсутствие в настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном автобусного сообщения по перевозке пассажиров приводит к неудобствам при переходе границы.

«В связи с этим нами в текущем году планируется открыть регулярный автобусный маршрут между городами Шымкент и Ташкент и в следующем году между другими крупными городами сторон», – сказал Касымбек. По его словам, ратификация данного протокола будет способствовать укреплению двусторонних отношений и развитию торгово-экономических связей.