В Андижане ученикам начальных классов поручили собирать хлопок

Учеников начальных классов средних школ в Балыкчинском районе Андижанской области Узбекистана обязали в свободное от учебы время собирать хлопок. Родители школьников сообщили «Озодлику», что на хлопок отправляют и учеников старших классов. По словам учителей, никогда ранее в Андижанской области не наблюдалась подобная жесткая политика во время хлопкового сезона.

Ученикам средней школы №6 в Балыкчинском районе Андижанской области поручили в свободное от учебы время выходить в поле для сбора хлопка и приносить собранный урожай в учебное заведение.

По словам одного из жителей Балыкчинского района, к сбору хлопка привлечены также ученики начальных классов. Об этом он написал в своем письме в редакцию «Озодлика»:

«Мой племянник учится в 3-классе во вторую смену. В один из дней утром дома его не оказалось. Ближе к обеду он пришел домой с сумкой собранного хлопка. Потом мы узнали, что в школе ему поручили собрать и принести хлопок. Большинство учителей балыкчинских школ отправлены на сбор хлопка в Ташкентскую область. Один учитель проходит уроки по десяти предметам. Когда я спросил его: «Как вы можете проводить уроки сразу по нескольким предметам, у вас же нет столько знаний?», он ответил мне: «Мы заходим в класс и говорим ученикам, чтобы они открыли книгу и читали». Прошу вас, опубликуйте мое письмо. Неужели у нас настолько все плохо, что теперь сбор хлопка возложили на плечи учеников младших классов?», – пишет житель Балыкчинского района.

Вместе с тем он отправил в редакцию «Озодлика» фотографию, на которой запечатлен собранный в кучу хлопок во дворе средней школы №6. По утверждению жителя Балыкчинского района, этот хлопок был собран вручную учениками данной школы.

Учитель одной из школ в Балыкчинском районе сообщил «Озодлику» на анонимных условиях, что несколько его коллег отправлены на сбор хлопка в Ташкентскую область:

​– В нашем районе с каждой школы на сбор хлопка в Ташобласть отправляют по 5-6 учителей. Все учителя, кроме классных руководителей и учителей, у которых много уроков, находятся на хлопке. Помимо этого, ученикам поручили в свободное время собирать хлопок. Уроки проводятся «для галочки». У людей остается все меньше веры в нового президента. Потому что у нас никогда ранее не наблюдалась такая жесткая политика во время хлопкового сезона, ​– говорит нашему радио один из балыкчинских учителей.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» заведующая отделом народного образования Балыкчинского района Нурхон Хамидова попыталась опровергнуть информацию, полученную от учителей и родителей балыкчинских школьников:

– Разве вы поверили этой информации? Сейчас легко можно можно подделать фотоснимок при помощи фотошопа. Если вы, журналисты, верите в это, то у нас не останется веры ни в кого другого, – заявила районная чиновница.

На вопрос нашего репортера о том, что она скажет о куче собранного вручную хлопка во дворе школы №6, Нурхон Хамидова заявила следующее:

– Это остатки из хлопковых стеблей (гузапаи), которые родители школьников принесли в школу по собственной инициативе. Сейчас во дворе школы не осталось хлопка, мы вывезли его.

Кроме того, заведующая отделом народного образования Балыкчинского района Нурхон Хамидова с уверенностью заявила о том, что никто из балыкчинских учителей не собирает хлопок в Ташкентской области или в других районах Андижанской области.

Напомним, что 16 октября «Озодлик» сообщал о том, что более десяти тысяч андижанских учителей и врачей на поезде были отправлены на сбор хлопка в Тойтепинский, Букинский и Чиназкий районы Ташкентской области.

Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов на совещании 22 сентября предупреждал местных чиновников о том, что руководители, привлекающие учителей школ и колледжей, учеников и студентов, а также сотрудников медицинских учреждений к полевым работам, не только лишаться своих должностей, но и будут привлечены к уголовной ответственности. Однако спустя несколько недель глава области отказался от своего обещания и снова поручил отправить медработников и учителей на сбор хлопка.

Несмотря на то, что за прошедший месяц «Озодлик» опубликовал десятки статей о привлечении учителей и врачей в Андижанской области к принудительному сбору урожая хлопка, пока не сообщалось о том, что кто-то из местных чиновников был привлечен к уголовной ответственности за эксплуатацию взрослых и детей на хлопковых полях.