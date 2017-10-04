Хоким Андижана отказался от своего обещания, «бюджетники» снова отправлены на сбор хлопка

Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов, в конце сентября этого года предупредивший местных руководителей о том, что за принудительное привлечение сотрудников бюджетных организаций к сбору хлопка им будет грозить уголовное наказание, снова отправил медицинских работников и учителей на сбор хлопка. В областной администрации отвергли обвинения в использовании принудительного труда и заявили, что работники госорганизаций, и даже сотрудники спецслужб, собирают хлопок на добровольной основе.

Как сообщила «Озодлику» 3 октября собеседница, работающая старшей медсестрой в одной из больниц Андижана, 1 октября медработники на «добровольной» основе были отправлены на сбор хлопка:

– В воскресенье медсестрам и санитаркам был объявлен субботник. Все мы поехали на сбор хлопка. В понедельник шел дождь, но, несмотря на это все мы собирали хлопок. Во время собрания хоким сказал нам: «Если кто-то спросит вас, почему вы собираете хлопок, скажите им, что собираете хлопок добровольно в свободное от работы время или во время своего отпуска». Сегодня в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи доставили учителя, которому стало плохо во время сбора хлопка. Получается, что в Андижане и учителей отправили на сбор хлопка, – сказала медсестра из Андижана.

По ее словам, медсестры сельских врачебных пунктов в Алтынкульском и Андижанском районах, а также старшие медсестры в Улугнарском районе также отправлены на хлопок.

Как рассказал «Озодлику» на анонимных условиях учитель, работающий в средней школе №31 в Шахриханском районе Андижанской области, местные власти ежедневно с каждой школы на сбор хлопка отправляют по десять учителей:

– Мы так сильно обрадовались, когда хоким области заявил о том, что «принудительное привлечение к сбору хлопка является преступлением». Но наша радость продлилась недолго. Сейчас мы по-очереди едим на сбор хлопка. Насколько мне известно, на хлопок также были отправлены наши коллеги из 1-й и 38-й школ в Шахриханском районе, – говорит андижанский учитель.

В разговоре с репортером «Озодлика» руководитель одного из хлопковых отрядов, работающий школьным директором, сказал, что и в этом году во время хлопковой кампании местные власти продолжают вести «агрессивную и насильственную политику против людей»:

– Невозможно терпеть тот мат и оскорбления из уст хокима области во время селекторных совещаний, посвященных хлопку. Он при всех материт людей, называя их «нищими» и «псами». 1 октября, в День учителя в Андижанской области собрали меньше хлопка, чем в другие дни. Это разозлило хокима области и во время очередного селекторного собрания он заявил при всех: «Да плевать мне на ваш праздник». Эти слова прозвучали из уст человека, который совсем недавно говорил, что «привлечение к сбору хлопка учителей является преступлением». Господин хоким может давать обещания, а после отказываться от своих слов. Все наши хокимы такие, – говорит один из руководителей хлопкового отряда.

Однако не представившийся сотрудник хокимията (администрации) Андижанской области опроверг информацию о привлечении «бюджетников» к сбору хлопка:

– Хлопок – наше национальное богатство. Совестливый человек должен помочь нашим дехканам. В этих целях в селах области созданы отряды сборщиков хлопка из числа безработных. Кроме того, наши милиционеры и сотрудники Службы нацбезопасности на добровольной основе вышли на хлопок. Хоким города Андижана вывел на хлопок всю свою семью. Все эти люди вышли на сбор хлопка добровольно, по собственному желанию, никто никого не принуждает, – заявил «Озодлику» сотрудник областной администрации.

Напомним, что 22 сентября этого года на собравнии в обладминистрации хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов заявил, что местные руководители, привлекающие учителей школ и колледжей, учеников и студентов, а также сотрудников медицинских учреждений к полевым работам, не только лишаться своих должностей, но и будут привлечены к уголовной ответственности.

«Начиная с сегодняшнего дня (22 сентября) вывоз на хлопок лиц, не достигших 18 лет, работников бюджетных организаций, в основном учителей и учеников школ, сотрудников медучреждений – врачей и медсестер, педагогов и учащихся/студентов колледжей и высших учебных заведений, считается преступлением. Я в ответе за подобные правонарушения по Андижанской области. Предупреждаю, что в случае, если в каком-нибудь районе или секторе обнаружится, что данная категория граждан собирает хлопок, то ответственный руководитель не только лишится своей должности, но и будет привлечен к уголовной ответственности», – говорил на собрании 22 сентября хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.