В Андижане за привлечение студентов, педагогов и медиков к полевым работам будут привлекать к уголовной ответственности (видео)

Хоким Андижанской области Узбекистана Шахратбек Абдурахманов во время совещания 22 сентября предупредил чиновников о том, что местные руководители, привлекающие учителей школ и колледжей, учеников и студентов, а также сотрудников медицинских учреждений к полевым работам,не только лишаться своих должностей, но и будут привлечены к уголовной ответственности.

Предупреждение об уголовной ответственности

Предупреждение хокима (главы) области прозвучало вслед за массовым возвращением студентов Узбекистана с хлопковых полей.

Напомним, что 21 сентября премьер-министр республики Абдулла Арипов приказал в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с хлопковых полей.

«Начиная с сегодняшнего дня (22 сентября) вывоз на хлопок лиц, не достигших 18 лет, работников бюджетных организаций, в основном учителей и учеников школ, сотрудников медучреждений – врачей и медсестер, педагогов и учащихся/студентов колледжей и высших учебных заведений, считается преступлением. Я в ответе за подобные правонарушения по Андижанской области. Предупреждаю, что в случае, если в каком-нибудь районе или секторе обнаружится, что данная категория граждан собирает хлопок, то ответственный руководитель не только лишится своей должности, но и будет привлечен к уголовной ответственности», – заявил в ходе совещания 22 сентября хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

В ходе своего выступления глава области обратился к местным имамам, отинам (религиозным наставницам – Ред.), а также директорам школ и колледжей с просьбой помочь привлечь к сбору хлопка безработных граждан, вместо возвращенных домой студентов.

«Уважаемые отины, уважаемые имамы, уважаемые директора школ и заведующие детских садов, вы занимайтесь своими делами, но вместе с тем все вы должны собраться в группы, чтобы ходить по домам местных жителей и привлекать безработных к сбору хлопка», – обратился к участникам совещания хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

Хоким пообещал сборщикам хлопка дома и льготные кредиты

Как сообщают источники «Озодлика» внутри Узбекистана, в ходе совещания в областной администрации 22 сентября глава Андижанской области пообещал безработным гражданам, согласившимся участвовать в сборе урожая хлопка, найти работу, предпринимателям – выдать льготные кредиты, а женщинам – купить дешевое жилье.

«Если кто-то обратиться к нам со следующей просьбой и скажет: «Мы – молодая семья, мы будем собирать хлопок, полученные деньги тоже переведем в счет получения жилья, помогите нам получить жилье», то мы поможем этим гражданам получить дешевое жилье. Если кто-то из сборщиков хлопка захочет разводить кур или коров, то мы выдадим им льготные кредиты. В прошлом году мы платили за собранный хлопок по 230 сумов в день, в этом году будем платить по 410 сумов, сборщикам будут прямов в самом поле будут выдавать новые, не помятые 50-тысячные купюры. Почему наши сестры, которые сидят дома без дела, не могут помочь нам? Если у них дети, то мы организуем для их детей «полевые» детсады, а сами они пусть собирают хлопок. Если мы будем платить по 410 сумов, почему же им не собирать хлопок? Жители махаллей, выходите на поля, вы все равно сидите дома без работы, если будете собирать хлопок десять дней, то заработаете 400 тысяч сумов (около 50 долларов США), если двадцать дней – то 800 тысяч сумов (около 100 долларов США). Если будете собирать хлопок, то после окончания хлопкового сезона, мы гарантируем обеспечить вас работой, выдадим льготные кредиты. Отдача должна быть с обеих сторон. Если вы поможите нам, то и мы поможем вам, а если нет, то и мы откажем вам в помощи», – заявил участникам совещания хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. ,

После возвращения студентов, педагогов и медиков с хлопковых полей, в Андижане махаллинские активисты начали ходить по домам местных жителей и составлять списки сборщиков хлопка. Об этом «Озодлику» сообщил собеседник из Андижана по имени Хаятулло.

– Махаллинские активисты говорят местным жителям, что они должны поехать на сбор хлопка с ночевкой на 10 дней. А если кто-то из жителей говорит, что не может поехать на хлопок, так как у него имеются неотложные дела, то махаллинские активисты требуют с него сдать им 100 тысяч сумов – по 10 тысяч сумов за каждый день неучастия в сборе хлопка, – говорит собеседник.

Напомним, что и ранее хокимы некоторых областей Узбекистана обещали не привлекать педагогов и медиков к сбору урожая хлопка.

В частности, хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов заявлял в августе этого года, что полностью покончит с практикой привлечения педагогов и медиков к полевым работам и работам по благоустройству улиц.

«Я еще раз повторюсь: в Сурхандарье ни учителя, ни медики не будут привлекаться к сбору хлопка. Принудительный вывоз на хлопковые поля людей только ради того, чтобы показаться кому-то хорошим или же для выполнения плана – просто нечестно», – говорил хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов.

С аналогичными обещаниями выступали также хокимы Наманганской и Джизакской областей. Однако, несмотря на это, и в этом году в Узбекистане педагогов и медиков в массовом порядке погнали на хлопок.