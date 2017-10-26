После статьи «Озодлика» милиция накрыла в Ташкенте ночной клуб

Спустя день после того, как 18 сентября «Озодлик» сообщил о том, что в ночном клубе Brand 910 в центре Ташкента состоялась «сходка» десятка представителей преступного мира, группа сотрудников Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы накрыла данное заведение.

Об этом «Озодлику» на анонимных условиях сообщил офицер ГУВД города Ташкента.

Помимо него, эту информацию нашему радио подтвердил источник, приближенный к преступному миру.

Милиция нагрянула в клуб неожиданно

По словам офицера ГУВД Ташкента, сотрудники милиции провели обыск в ночном клубе, на протяжении нескольких часов допрашивали сотрудников заведения, затем забрали с собой записи с видеокамер:

– 19 октября они внезапно накрыли ночной клуб, допросили всех официанток, барменов и менеджеров заведения. После забрали записи с камер видеонаблюдения, – сказал он.

Приближенный к преступному миру источник «Озодлика» подтвердил эту информацию.

Мобильный репортер «Озодлика», прибывший 25 октября к ночному клубу Brand 910, убедился, что со дня проведения обыска двери данного заведения остаются закрытыми.

Один из сотрудников ночного клуба сообщил ему о том, что заведение закрыто до 30 октября в связи с «проведением профилактических мероприятий».

«Сходка»

Напомним, что 18 сентября «Озодлик» сообщил (на русскоязычном сайте «Озодлика» статья вышла 19 сентября – Ред.) о том, что вечером 16 сентября представители преступного мира Узбекистана обсудили вопрос о назначении «смотрящего» по Ташкенту.

Данная «сходка» была организована спустя три дня после задержания Аббаса Хаджаева, претендовавшего на звание «смотрящего» по Ташкенту.

Героин был найден или подброшен?

Задержанный 14 сентября 33-летний Аббас Хаджаев, как приводится в сообщении Главного управления внутренних дел города Ташкента, обвиняется в попытке сбыта 0,34 грамма героина.

Аббас Хаджаев обвиняется по статье 273 части 5 («Незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах») Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие ведет Следственный отдел РОВД Мирабадского района города Ташкента.

Однако, как сообщил в беседе с репортером «Озодлика» один из приближенных Хаджаева, в ходе задержания криминального авторитета сотрудники милиции подбросили ему в карман пакетик с героином:

– Даже камеры видеонаблюдения засняли, как сотрудники милиции подбрасывают ему наркотики. Однако в чьих руках сейчас находится эта видеозапись, неизвестно, – сказал собеседник.

Редакции «Озодлика» не удалось связаться с адвокатом криминального авторитета Аббаса Хаджаева.

В день задержания Аббаса Хаджаева, по словам сотрудника ГУВД Ташкента, правоохранительными органами был задержан еще один известный в Узбекистане криминальный авторитет Бахтияр Кудратуллаев, известный в народе как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский. После четырехчасового допроса он был отпущен домой.

Операцией по задержанию узбекистанских «воров в законе» руководит начальник столичного ГУВД, полковник Улугбек Турсунов, который является братом Ойбека Турсунова – старшего зятя президента Шавката Мирзияева.