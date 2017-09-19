В Ташкенте задержаны десятки членов «воровского мира»

За последние две недели в узбекской столице были задержаны несколько лиц, известные в народе как «уличные авторитеты», а также десятки их сподвижников. Об этом «Озодлику» сообщил источник, приближенный к криминальному миру и сотрудник ГУВД Ташкента.

По словам собеседников «Озодлика», среди задержанных есть «смотрящий» по Ташкенту (на воровском жаргоне уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы за ситуацию в отдельных регионах – Ред.) Аббас Хаджаев.

Задержанный 14 сентября 33-летний Аббас Хаджаев, как приводится в сообщении Главного управления внутренних дел города Ташкента, обвиняется в попытке сбыта 0,34 грамма героина.

По словам сотрудника ГУВД Ташкента, на днях криминальный авторитет Бахтияр Кудратуллаев, известный в Узбекистане как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский, в течение четырех часов допрашивался в отделении милиции, после чего был отпущен домой.

Как говорит «Озодлику» представитель правоохранительных органов Узбекистана, причиной задержания членов преступного мира стало ножевое нападение на 35-летнего Махамаджона Курбанова, совершенное 9 сентября на улице «Сагбан» в Алмазарском районе Ташкента.

Курбанов, получивший несколько ножевых ранений, в том числе в область лица, госпитализирован в Ташкентскую городскую клинику.

Как сообщил нашему радио источник, приближенный к криминальному миру Узбекистана, Махамаджон Курбанов, известный по прозвищу «Маха», является одним из близких сподвижников «смотрящего» по Ташкенту Аббаса Хаджаева.

– Аббас – очень справедливый парень. Каждый день с разными просьбами к нему домой приходят десятки людей. Если кто-то не может вернуть свои деньги, отданные в долг, то он обращается не в милицию или прокуратуру, а к Аббасу. Аббас выступает в качестве третейского судьи и решает проблему по справедливости. «Маха», на которого на днях совершили ножевое нападение, является близким другом Аббаса Хаджаева, – говорит «Озодлику» источник, попросивший не разглашать его имени.

Он утверждает, что последние задержания связаны с попыткой российских «воров в законе» нейтрализовать криминальных авторитетов в Ташкенте.

– Российские «воры в законе» хотят назначить в Узбекистане своего человека. В прошлом месяце к Аббасу приезжали представители российских воров и потребовали отдать им контроль за Ташкентом. Но Аббас не согласился. Поэтому они решили отомстить ему, ударив ножом в живот «Махи». Вдобавок они порезали ему лицо. В «воровском мире» такое ножевое нападение называется «вызовом» авторитету. То есть, этим действием они заявили, что заняли место Аббаса, нейтрализовали его, – говорит источник нашего радио, приближенный к криминальному миру Узбекистана.

Другой источник «Озодлика», также приближенный к криминальному миру Узбекистана, сообщил, что спустя два дня после задержания Аббаса Хаджаева, 16 сентября в столичном ночном клубе «Бренд» состоялась «сходка» представителей криминального мира, в ходе которой обсуждался вопрос о назначении другого «смотрящего» по Ташкенту.

Редакция «Озодлика» продолжает изучать подробности этой «сходки».

​Операцией по задержанию узбекистанских «воров в законе» руководит начальник ГУВД Ташкента, полковник Улугбек Турсунов, который является братом Ойбека Турсунова, старшего зятя президента Шавката Мирзияева.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 2 августа глава Узбекистана заявил о начавшейся борьбе против представителей криминального мира:

«Если государство не сможет гарантировать своим гражданам две вещи – спокойствие и здоровье, то люди не будут нуждаться в таком государстве. Один уличный хулиган не может управлять всеми. Два-три таких ходят и в Ташкентской области. Я до сих пор не могу подрезать хвосты еще двум-трем таким лицам. Мы смогли подрезать хвосты многим из них. Но двое-трое из них до сих пор думают, что все будет так, как они пожелают. Теперь многие из них сидят в тюрьмах. И дальше будут сидеть. Слава богу, мне обо всем известно. Пока я решил откинуть веревку подлиньше», – говорил на видеоселекторном совещании в начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.