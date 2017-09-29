Столичная милиция подтвердила задержание «смотрящего» по Ташкенту

Заместитель начальника ГУВД Ташкента, глава Следственного управления Дониёр Ташходжаев подтвердил информацию о задержании главного криминального авторитета города Аббаса Хаджаева, претендовавшего на звание «смотрящего» по Ташкенту.

Как сообщают СМИ в Узбекистане, об этом представитель ГУВД заявил 28 сентября на брифинге в Ташкенте.

«Оперативными структурами ГУВД Ташкента была получена информация, что якобы Хаджаев Аббасхон претендует на звание главного «авторитета» Ташкента. Нами были приняты все оперативные меры для его задержания. В настоящее время выявляются факты вымогательства с его стороны. Ему также предъявлено обвинение в хранении наркотических средств», – цитирует Ташходжаева интернет-издание Sputnik Узбекистан.

Сообщается, что Аббас Хаджаев обвиняется по статье 273 части 5 («Незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах») Уголовного кодекса Узбекистана.

В середине сентября «Озодлик» сообщал о задержании в узбекской столице десятка представителей криминального мира.

Источники нашего радио сообщали, что, кроме Аббаса Хаджаева, правоохранительными органами был задержан еще один известный в Узбекистане криминальный авторитет Бахтияр Кудратуллаев, известный в народе как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский. После четырехчасового допроса он был отпущен домой.