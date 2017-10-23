В Узбекистане еще 150 милиционерам раздали отобранные у граждан квартиры

В Ташкенте 22 октября состоялось мероприятие, в ходе которого 150 участковых инспекторов профилактики принесли торжественную присягу. В тот день им были вручены ключи от квартир и автомобилей. В сентябре этого года еще 150 милиционеров получили от государства квартиры и авто. Раздача узбекским милиционерам отобранных у граждан квартир и автомобилей происходит на основании подписанного в апреле постановления президента Шавката Мирзияева.

Как сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан, 22 октября на площади Амира Тимура в Ташкенте состоялось мероприятие, в ходе которого 150 участковых инспекторов по профилактике принесли торжественную присягу.

На мероприятии, в котором участвовали председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистанп Нигматилла Юлдашев, генеральный прокурор Ихтиер Абдуллаев и глава МВД Пулат Бабаджанов, 150 новичкам вручили ключи от служебных квартир и автомобили.

По данным МВД Узбекистана, служебные квартиры и автомобили выдаются инспекторам по профилактике на основании постановления президента Шавката Мирзияева «О дополнительных мерах по обеспечению инспекторов по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел служебным жильем» от 20 апреля 2017 года.

В данном постановлении отмечено о необходимости органам государственной власти на местах сформировать жилищный фонд для предоставления инспекторам по профилактике служебных квартир за счет находящихся в их ведении, приобретения жилья на вторичном рынке, обращенных в доход государства квартир, а также путем предоставления земельных участков владельцам принимаемых квартир из вторичного рынка.

Ранее пресс-служба МВД Узбекистана сообщила о том, что до конца нынешнего года 537 участковых милиционеров будут обеспечены служебными квартирами.

Стоит отметить, что это уже второе по счету мероприятие, в ходе которого инспекторам по профилактике выдаются квартиры и автомобили. Ранее «Озодлик» сообщал о том, что 10 сентября этого года возле памятника Амиру Темиру в Ташкенте 150 участковым инспекторам по профилактике раздали ключи от служебных квартир и автомобилей.

Напомним, что 20 июля этого года на брифинге в Ташкенте заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев заявил, что с начала этого года в столице было выявлено около 400 случаев содержания притонов и сводничества, из которых, по его словам, «очень малая часть» привела к конфискации имущества.

Независимый журналист из Ташкента Алексей Волосевич, который является автором ряда статей о конфискованных в узбекской столице квартирах, говорил нашему радио о том, что участковым инспекторам по профилактике были вручены ключи от конфискованных у граждан квартир, о которых ранее говорил заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев:

– Узбекские правоохранительные органы практически исполнили постановление президента об обеспечении милиционеров квартирами. Остается выявить всего 137 «притонов» и конфисковать квартиры в качестве вещественных доказательств, – говорил журналист Алексей Волосевич.

Напомним, что 10 апреля президент Узбекистана подписал указ «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан».

Согласно данному указу, инспекторы по профилактике должны быть обеспечены служебным жильем на территории несения ими службы.

Как приводится в указе, до конца 2018 года инспекторам по профилактике будет предоставлено 1 327 таких квартир в жилых многоквартирных домах, а еще запланировано строительство 3 829 служебных жилых домов.