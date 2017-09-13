Отобранные у граждан квартиры раздали милиционерам

10 сентября возле памятника Амиру Темиру в Ташкенте состоялось мероприятие, в ходе которого 150 участковых инспекторов профилактики принесли торжественную присягу. Как сообщил «Озодлику» сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана, в тот день им были вручены ключи от квартир, а также от автомобилей, приобретенные для них представителями власти по льготным кредитам.

Как удалось выяснить независимому журналисту из Ташкента Алексею Волосевичу, который является автором ряда статей о конфискованных квартирах в узбекской столице, участковым инспекторам профилактики были вручены отобранные у граждан квартиры.

Напомним, что 20 июля этого года на брифинге в Ташкенте заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев заявил, что с начала этого года в столице было выявлено около 400 случаев содержания притонов и сводничества, из которых, по его словам, «очень малая часть» привела к конфискации имущества.

Как сообщил 13 сентября репортеру «Озодлика» сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана, квартиры и автомобили участковым инспекторам профилактики были вручены на основании постановления президента Шавката Мирзияева «О дополнительных мерах по обеспечению инспекторов по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел служебным жильем» от 20 апреля 2017 года.

Вместе с тем, представитель МВД подтвердил информацию о том, что сотрудникам правоохранительных органов были вручены конфискованные квартиры.

Постановление президента предусматривает обеспечение в 2017-2018 годах служебными квартирами в многоэтажных домах инспекторов по профилактике, располагаемыми непосредственно на территории несения ими службы.

В постановлении также отмечено о необходимости органам государственной власти на местах формировать жилищный фонд для предоставления инспекторам по профилактике служебных квартир за счет находящихся в их ведении, приобретения жтлья на вторичном рынке, обращенных в доход государства квартир, а также путем предоставления земельных участков владельцам принимаемых квартир из вторичного рынка.

Как рассказал «Озодлику» сотрудник фирмы, занимающейся поставкой хозяйственных товаров и служебной формы для сотрудников МВД Узбекистана, у министерства нет средств для приобретения квартир на вторичном рынке, а на балансе местных властей не осталось пустых квартир:

– По этой причине, согласовав этот процесс с вышестоящим руководством, было решено вручить конфискованные у граждан квартиры и автомобили сотрудникам милиции. 10 сентября 150 сотрудников МВД получили квартиры. До конца этого года в общей сложности 500 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечеными квартирами, – сказал собеседник.

По словам сотрудника МВД Узбекистана, до конца нынешнего года 537 участковых милиционеров будут обеспечены квартирами.

Как говорит «Озодлику» независимый журналист Алексей Волосевич, милиционерам были вручены ключи от конфискованных квартир, о которых ранее говорил заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев:

– Узбекские правоохранительные органы практически исполнили постановление президента об обеспечении милиционеров квартирами. Остается выявить всего 137 «притонов» и конфисковать квартиры в качестве вещественных доказательств, – говорит журналист Алексей Волосевич.

Электрик из города Янгиабад в Ташкентской области, представившийся нашему репортеру Русланом Зариповым, рассказал, что в трехкомнатную квартиру в многоэтажном доме, в котором он проживает, недавно поселился участковый милиционер. По его словам, эта квартира была отобрана у первоначального владельца по решению суда:

– Хозяин этой квартиры сдавал ее в аренду. После состоялся суд, в ходе которого было заявлено, что квартиросъемщики организовали там «притон». Суд конфисковал квартиру в качестве вещественного доказательства. После хокимият произвел в этой квартире ремонт, а 11 сентября в нее переехал милиционер, – сказал собеседник.