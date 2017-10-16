Ферганский правозащитник Ганихон Маматхонов после восьми лет заключения вышел на свободу

16 октября на свободу вышел еще один узбекский правозащитник – 67-летний Ганихон Маматхонов, которого официальный Ташкент удерживал в тюрьме на протяжении восьми лет. Об этом «Озодлику» сообщил активист общества прав человека «Эзгулик», независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов, который встретил правозащитника при выходе из колонии 64/33 Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Узбекистана.

Имя Ганихона Маматхонова было внесено международными и местными правозащитными организациями в список политзаключенных Узбекистана.

Правозащитник из Ферганы Ганихон Маматхонов был арестован 10 октября 2009 года. Чуть позже он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 («Мошенничество») и 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса Узбекистана, и приговорен к шести годам лишения свободы. Позже Ферганский областной апелляционный суд сократил этот срок до 4 лет и пяти месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, а в апреле 2010 года Маматхонов снова был переведен из колонии-поселения в тюрьму.

А 3 августа 2016 года Кызылтепинский районный суд по уголовным делам продлил еще на 2 года и 4 дня срок заключения Ганихона Маматхонова. Против правозащитника было выдвинуто обвинение по 221 статье («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания») УК Узбекистана. В 2014 году власти уже продлевали именно по этой статье УК срок заключения Маматхонова, тогда к его тюремному сроку добавили 2,3 года.

Все эти годы коллеги Маматхонова и международные правозащитные организации заявляли о невиновности правозащитника и утверждали, что он был наказан за свою профессиональную деятельность.

Напомним, что в октябре этого года власти Узбекистана выпустили на свободу сразу нескольких правозащитников и независимых журналистов, которые годами томились в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

3 октября власти освободили из заключения правозащитника Аъзама Фармонова, который провел за решеткой более десяти лет.

4 октября вышел на свободу независимый журналист Солиджон Абдурахманов, который отсидел в тюрьме 9 лет и 4 месяца.

7 октября власти Узбекистана освободили из тюрьмы активиста оппозиционной демократической партии «Эрк», руководителя незарегистрированного НПО «Мазлум» Агзама Тургунова, который в 2008 году был осужден на десять лет тюрьмы по сфабрикованном обвинению в «вымогательстве».