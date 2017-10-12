Международный ПЕН-клуб призвал официальный Ташкент освободить журналиста Бобомурода Абдуллаева

Международный ПЕН-клуб выразил обеспокоенность судьбой задержанного 27 сентября узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева. В настоящее время Абдуллаев содержится в изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. В заявлении международной организации говорится об опасениях за жизнь журналиста и серьезных основаниях полагать, что он может быть подвергнут пыткам и бесчеловечному обращению.

В заявлении международного Пен-клуба, объединяющего профессиональных писателей, поэтов и публицистов, говорится о растущем беспокойстве в связи с отсутствием информации о судьбе независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, который был задержан в Ташкенте 27 сентября и с тех пор содержится в следственном изоляторе Службы нацбезопасности (СНБ) Узбекистана.

Напомним, что 1 октября супруге журналиста Кате Балхибаевой удалось увидеться с мужем, находящимся под стражей, и пообщаться с ним всего лишь несколько минут. Однако следователи не позволили адвокату и матери Бобомурода Абдуллаева встретиться с ним.

В заявлении международного Пен-клуба утверждается, что Абдуллаев был задержан исключительно из-за своей журналистской деятельности. Международная организация призвала правительство Узбекистана немедленно и безусловно освободить Абдуллаева и прекратить уголовное преследование журналиста.

Вместе с тем ​представители международного Пен-клуба обратились через социальные сети к общественности с просьбой направить свои обращения председателю СНБ Рустаму Иноятова и главе МВД Ихтиеру Абдуллаеву с просьбой освободить журналиста.

Ранее международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали президента Узбекистана Шавката Мирзияева освободить из под ареста журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Amnesty International назвала Узбекистан страной, в которой «резко ограничены права граждан на свободу слова и проведение мирных собраний», и призвала активистов со всех стран мира начать акцию в защиту журналиста. Желающие участвовать в акции по защите Абдуллаева должны до 17 ноября этого года отправить председателю СНБ, генпрокурору и директору Национального центра по правам человека Узбекистана свои обращения с требованием освободить журналиста.

44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159-4 («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, что 3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» (НДУ) Мухаммад Салих сообщил журналистам о том, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров», которые пользовалась большим интересом со стороны общественности. Статьи Абдуллаева-Хакназарова публиковались на сайте НДУ.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева сроком на десять дней. Сообщалось, что за это время в отношении журналиста будет возбуждено уголовное дело.