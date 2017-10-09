Amnesty International: Жизнь Бобомурода Абдуллаева в опасности

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что жизнь содержащегося под арестом ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева находится в опасности и призвала общественность провести акцию в его защиту. В заявлении организации Узбекистан приводится как страна, в которой «резко ограничены права граждан на свободу слова и проведение мирных собраний».

Задержанный 27 сентября этого года в Ташкенте 44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159-4 («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана.

В своем заявлении от 7 октября международная правозащитная организация Amnesty International приводит, что «с тех пор он содержится в печально известном своими пытками и издевательствами следственном изоляторе». «Опасность подвержения его жестоким пыткам и другим бесчеловечным видам обращения очень высока», – отмечается в заявлении правозащитной организации.

В заявлении Amnesty International Узбекистан приводится как страна, в которой «резко ограничены права граждан на свободу слова и проведение мирных собраний».

Правозащитная организация призвала активистов начать акцию в защиту независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева.

​Amnesty International просит желающих присоединиться к данной акции написать обращения на разных языках с требованием освободить журналиста, который удерживается под стражей «исключительно из-за своей профессиональной деятельности и критики в адрес властей», и до 17 ноября этого года отправить их председателю Службы национальной безопасности (СНБ), генеральному прокурору и директору Национального центра по правам человека Узбекистана.

5 октября еще одна международная правозащитная организация – Human Rights Watch (HRW) призвала власти Узбекистана немедленно и безусловно освободить из заключения журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Напомним, что 3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» Мухаммад Салих сообщил журналистам о том, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров», которые пользовалась большим интересом со стороны общественности.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева сроком на десять дней. За это время в отношении журналиста будет возбуждено уголовное дело, сам он в настоящее время содержится в следственном изоляторе Службы нацбезопасности.

Как говорится в определении суда, предоставленном редакции «Озодлика» руководителем Инициативной группой независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Суратом Икрамовым, «Абдуллаев, в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».

Согласно материалам предварительного следствия, Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоёров – лица, ответственные за безопасность государственных руководителей, являлись основными источниками Абдуллаева, при помощи которых журналист, изучив социально-политическое положение в стране, по указанию Мухаммада Салиха разработал программу под названием «Жатва», предусматривающую свержение конституционного строя в Узбекистане.

По материалам следствия, участники «Жатвы» при привлечение «ключевых» должностных лиц правительства (СНБ, МВД и МО) и широких масс готовили госпереворот в четырех крупных городах Узбекистана – Ташкенте, Фергане, Навои и Ургенче.

По данным узбекских правозащитников, Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоёров, обвиняемые в предоставлении секретной информации Бобомуроду Абдуллаеву о руководстве страны и узбекских спецслужбах, были задержаны спустя два дня после ареста журналиста. Сообщается, что в настоящее время они также содержатся в СИЗО СНБ в Ташкенте.

В своем недавнем интервью «Озодлику» руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» Мухаммад Салих заявил, что задержание журналиста Бобомурода Абдуллаева – это заговор, организованный спецслужбами Узбекистана в целях недопущения его в страну.

В годы правления первого президента Ислама Каримова узбекский поэт, диссидент, лидер партии «Эрк» («Воля») и «Народного движения Узбекистана» Мухаммад Салих считался главным оппонентом узбекского президента. На президентских выборах в 1991 году он формально проиграл, но независимые наблюдатели заявляли о высоких рейтингах оппозиционного политика.

В апреле 1993 года был арестован за «государственную измену», но под давлением мировой общественности был выпущен из-под ареста с условием о невыезде из Ташкента. Oднако ему удалось бежать в Турцию. С тех пор он живет в Стамбуле. В 1999 году власти Узбекистана обвинили Мухаммада Салиха и его младшего брата Мухаммада Бекжана в причастности к взрывам, произошедшим в Ташкенте в 1999 году. Долгие годы сотрудники узбекских спецслужб неоднократно планировали покушения на его жизнь, при Каримове братья Салиха были приговорены в Узбекистане к длительным тюремным срокам.

После смерти Ислама Каримова в сентябре 2016 года, новый глава государства Шавкат Мирзияев выпустил из тюрьмы нескольких противников Каримова, в том числе и младшего брата оппозиционного политика Мухаммада Бекжана.

А в начале сентября этого года Мухаммад Салих исключен из списка Интерпола. Министерство внутренних дел Узбекистана убрало его фотографию и фотографию его младшего брата Мухаммада Бекжана с информационного стенда, в котором приводятся данные разыскиваемых лиц.