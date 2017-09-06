Лидер узбекской оппозиции Мухаммад Салих исключен из списка Интерпола

Имя лидера узбекской оппозиционной партии «Эрк», поэта Мухаммада Салиха удалено из списка разыскиваемых Интерполом лиц. Как приводит сообщившая об этом Узбекская редакция Би-Би-Си, Салих ждет официального уведомления от Международной организации уголовной полиции. Кроме того, по словам оппозиционного политика, Министерство внутренних дел Узбекистана убрало его фотографию и фотографию его младшего брата Мухаммада Бекжана с информационного стенда разыскиваемых лиц.

– Мое имя удалили из сайта Интерпола. Сейчас мы ждем официального сообщения от этой организации. Этим делом занимается мой адвокат, – сказал в интервью Би-Би-Си Мухаммад Салих.

Основатель партии «Эрк» («Воля») Мухаммад Салих был единственным соперником Ислама Каримова на президентских выборах в 1991 году. По официальным данным, он получил 12,7% голосов избирателей, по объявленным до этого по радио Узбекистана данным – 33%; по подсчетам независимых наблюдателей – большинство голосов. Студенческая демонстрация сторонников Салиха после выборов была расстреляна, оппозиционные газеты закрыты, на лидеров оппозиции были заведены уголовные дела.

В июле 1992 года Салих сложил с себя депутатские полномочия в знак протеста против репрессий. В апреле 1993 года был арестован за «государственную измену», но под давлением мировой общественности был выпущен из-под ареста с условием о невыезде из Ташкента. Oднако ему удалось бежать в Турцию. С тех пор он живет в Стамбуле. Сотрудники узбекских спецслужб неоднократно планировали покушения на его жизнь, трое его братьев были арестованы в Узбекистане.

В феврале этого года на свободу вышел один из братьев Мухаммада Салиха, Мухаммад Бекжан, возглавлявший оппозиционную газету «Эрк». В 1999 году власти Узбекистана обвинили Мухаммада Салиха и его младшего брата Мухаммада Бекжана в причастности к взрывам, произошедшим в Ташкенте в 1999 году. В том же году узбекские спецслужбы похитили Бекжана в Украине и вывезли его в Ташкент. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы. В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. По данным правозащитных организаций, Мухаммад Бекжан содержался в заключении целых 18 лет только из-за того, что был братом главного оппонента ныне покойного президента Ислама Каримова.

Однако после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, новый глава государства Шавкат Мирзияев выпустил из тюрьмы нескольких политзаключенных, в том числе и младшего брата оппозиционного политика Мухаммада Салиха.

В марте этого года Мухаммад Салих обнародовал видеообращение, в поддержку президента Шавката Мирзияева.

– Я выступал с критикой, когда Шавкат Мирзияев получил президентские полномочия вразрез с Конституцией Узбекистана и сейчас придерживаюсь мнения, что это дело было неправильным. Но многие дела, которые он осуществляет в качестве президента, в частности, то, что он пришел к давно забытому народу и начал слушать его проблемы, пробудили во мне надежду в то, что у него благие и искренние намерения, – говорил тогда в интервью «Озодлику» Мухаммад Салих.