Учащимся колледжей в Узбекистане запретили носить при себе остро-колющие предметы

После задержания учащегося Ташкентского юридического колледжа, напавшего с ножом на двух однокурсников, во всех колледжах Узбекистана начались мероприятия «против ношения учащимися холодного оружия». Руководители колледжей заявляют, что каждый день на «шмон» учащихся у них уходит целый час.

Усиленные проверки в колледжах

Имеется специальное поручение Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана о запрете на ношение холодного оружия учащимися колледжей, сказал «Озодлику» заместитель директора по вопросам духовности и просветительства профессионального колледжа туризма и сервиса в Ферганской области.

В разговоре с репортером «Озодлика» преподаватель одного из колледжей в Ташкенте сообщил, что проверка учащихся средних специальных учебных заведений усилилась после выхода решения хокима столицы:

– Каждый день с 7 до 8 часов утра мы проверяем учащихся нашего колледжа. Проверка не заканчивается, пока на территорию колледжа не зайдет последний учащийся. Сейчас ситуация намного улучшилась. Два дня назад мы нашли у наших учащихся ножи, кастеты и одну дубинку, в их смартфонах были обнаружены видеозаписи с порнографическими и боевыми сценами, –​ говорит преподаватель столичного колледжа.

Он добавил, что проверка мобильных телефонов учащихся колледжей осуществляется на основании постановления Кабинета Министров Узбекистана «О мерах поупорядочению пользования мобильными телефонами в образовательных учреждениях республики»:

– Согласно данному постановлению, при входе на территорию колледжа учащийся должен отключить свой мобильный телефон и положить его в свой портфель. Данным постановлением запрещено вешать телефон на шею, хранить в нагрудных карманах, в карманах брюк и юбок. Это постановление вышло в 2012 году, с тех пор произошли изменения в мобильных технологиях, вышли смартфоны. Поэтому, согласно рекомендации министерства, мы не разрешаем носить смартфоны на территории колледжа. Носить обычный телефон можно, но учащийся должен отключить его, – сказал «Озодлику» преподаватель одного из колледжей в Ташкенте.

Запрет на ношение циркуля, режуще-колющих предметов и линеек

В разговоре с нашим репортером заместитель директора по вопросам духовности и просветительства профессионального колледжа туризма и сервиса в Ферганской области говорит, что в последнее время ношение учащимися холодного оружия стало обычным явлением. Мы проводим среди них разъяснительную работу против культа ножа, говорит он.

– 3-4 месяца назад учащийся Кокандского педагогического колледжа напал с ножом на милиционера, его дело было передано в суд. После этого случая хоким области приказал всем преподавателям собрать ножи с учащихся колледжей. Но после недавнего случая в Ташкенте, когда учащийся юрколледжа напал с ножом на двух однокурсников, в нашей области снова усилился контроль за ношением холодного оружия учащимися колледжей, – сказал собеседник.

Однако некоторые родители учащихся колледжей выступили против запрета на ношение холодного оружия. Вот что сказал нашему радио отец 17-летнего подростка, который учится в одном из колледжей в Коканде:

– Они слишком усилили контроль за ношением холодного оружия. Не все люди, носящие при себе холодное оружие, совершают преступление. У нас считается постыдным, если мальчик не носит при себе нож. Они попросили учащихся не носить с собой ножи, мы с пониманием отнеслись к их просьбе. Но сейчас они запрещают им носить даже железные циркули и железные линейки, – говорит собеседник.

Однако преподаватель одного из колледжей в городе Коканде объяснил причину данного запрета:

– В мастерских профессиональных колледжей ребята изготавливали ножи из железных линеек. Поэтому мы решили запретить им носить при себе железные циркули и линейки, – пояснил кокандский преподаватель.

Проведение конкурса «Золотой нож» приостановлено

По словам сотрудника Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана, на днях министерство рекомендовало руководствам колледжей приостановить проведение среди учащихся конкурса «Золотой нож» («Олтин пичоқ»).

По его словам, данный конкурс служит усилению «культа ножа» среди учащихся колледжей:

– Наше министерство рекомендовало приостановить проведение этого конкурса, так как он служит усилению культа ножа. Было бы разумнее проводить среди молодежи мероприятия, развивающие их ум и проницательность, а не пропагандирующие культ холодного оружия, – сказал «Озодлику» узбекский чиновник.

Случаи поножовщины в узбекских колледжах

В этом году в колледжах Узбекистана было совершено несколько убийств.

Поножовщина между двумя выпускниками Андижанского сельскохозяйственного колледжа, произошедшая 2 июля этого года, закончилась гибелью одного из них.

В мае этого года 18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был избит однокурсниками. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

А в марте этого года учащийся 1-го курса Ташкентского государственного технического колледжа на почве ревности ранил ножом учащегося одного из столичных колледжей.