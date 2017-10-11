В Андижане закрыли один из самых крупных оптовых рынков. Всех массово отправили на хлопок

Самый крупный в городе Андижане оптовый рынок «Жахон бозори» закрыт в связи с проведением хлопковой кампании. По сообщениям мобильных репортеров «Озодлика», в ряде районах области прекратили работу сразу несколько рынков. Глава Андижана поручил срочно закрыть по всей области все работавшие до сегодняшнего дня рынки. Андижанцы жалуются на то, что ранее во время хлопковой кампании в области не наблюдались подобные ужесточения.

По словам одного из торговцев оптового рынка «Жахон бозори» в городе Андижане, попросившего редакцию «Озодлика» не разглашать его имени, с недавнего времени данный рынок работает только по четвергам и воскресеньям. В остальные дни ворота рынка закрываются с самого утра:

– «Жахон бозори» – это самый крыпный оптовый рынок, построенный за пределами города Андижана. Предприниматели из всех районов Андижанской области покупают продовольственные и промышленные товары в основном на этом рынке. Даже в годы правления Каримова во время хлопковой кампании этот рынок ни разу не закрывали. Теперь же торговцам не разрешают открывать свои магазины. Все покупатели уходят обратно. Рынок полностью пустует, – рассказывает собеседник.

Он отправил в нашу редакцию несколько фотографий в подтверждение своих слов.

По словам предпринимателя из Избасканского района Андижанской области, после сильного проливного дождя в минувший понедельник власти начали массово отправлять людей на сбор хлопка:

– В этом году хлопковая кампания проходит очень жестко. Ежедневно в 8 часов вечера начинается собрание, которое длится целых четыре часа. Хоким приказал закрыть все рынки в области. Все организации и предприятия занимаются только подготовкой отчетов о количестве отправленных на сбор хлопка. Вчера я был в Булакбашинском районе, хотел зайти на рынок, чтобы купить хлеба, но рынок был закрыт. Смотрю, а внутри рынка ходят люди. Спросил у охранника, почему этих людей пустили внутрь, а меня не пускают. Он сказал, что эти люди попали на рынок утром, а теперь не могут выйти оттуда. Я передал им через забор деньги, а они мне – четыре лепешки, – говорит собеседник.

Другой собеседник «Озодлика», торгующий на рынке в Андижанском районе, сообщил, что местные власти принуждают предпринимателей закрыть свои магазины и выйти на сбор хлопка или же сдать деньги для найма сборщиков урожая.

– Днем рынки вообще не работают. Ворота закрыты на замок. Они открываются только ближе к вечеру. Предприниматели и торговцы должны участвовать в сборе урожая или отправить вместо себя сборщика. Это – приказ хокима, – говорит андижанский предприниматель.

Не представившийся сотрудник администрации Андижанской области бросил трубку телефона, узнав, что звонят с редакции «Озодлика».

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что в этом году по приказу главы области Шухратбека Абдурахманова в области проводится очень жесткая хлопковая политика.

22 сентября Абдурахманов предупредил местных чиновников о том, что за привлечение к сбору хлопка учителей, студентов и учеников и врачей их будут не только лишать должностей, но и привлекать к уголовной ответственности. А уже 4 октября учителей и врачей в Андижанской области массово отправили на сбор хлопка.

5 октября от инсульта скончался 57-летний хоким Улугнорского района Андижанской области Асилбек Юсупов. По словам источников «Озодлика», состояние здоровья Юсупова ухудшилось после того, как глава области оскорбил его за сокращение объемов сбора хлопка.