Обещание премьер-министра не выполнено – банки не продают наличную инвалюту физлицам

Источники «Озодлика» внутри Узбекистана сообщили о том, что 2 октября, в понедельник, пункты обмена иностранной валюты в банках Ташкента не продавали инвалюту физическим лицам. В ходе правительственного заседания 24 сентября премьер-министр Абдулла Арипов заявлял о том, что в Узбекистане разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Как сообщил мобильный репортер «Озодлика» в Ташкенте, 2 октября пункты обмена иностранной валюты в «Халк банке» (Народный банк), «Миллий банке» (Нацбанк), «Ипотека банке» и в других банках Ташкента не продавали наличную инвалюту физическим лицам.

– Сотрудники банков говорят, что им пока не разрешили продавать иностранную валюту населению. Хотя люди уже начали обращаться в пункты обмена валюты. Но в банках говорят, что пока неизвестно, когда им разрешат продавать валюту физлицам. Хотя банки покупают валюту у населения, – говорит наш мобильный репортер в Ташкенте.

Он добавил, что сотрудники ташкентских банков не осведомлены, по какой причине сегодня продажа наличных долларов населению не была осуществлена.

24 сентября информагентство Reuters сообщило, что премьер-министр республики Абдулла Арипов сделал заявление о том, что власти Узбекистана разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Собеседник Тошбек из Ташкента подтвердил «Озодлику» информацию о том, что 2 октября пункты обмена иностранной валюты в столичных банках действительно не осуществляли продажу наличных долларов физлицам. По его словам, жители столицы до сих пор покупают наличную инвалюту на «черном рынке».

– «Черный рынок» работает не так свободно, как раньше. Валютчики напуганы, действуют очень осторожно. Они продают доллары скрытно. Властям пока не удастся уничтожить целиком «черный рынок» иностранной валюты. Для этого потребуется определенное время, – сказал собеседник.

Между тем, как сообщило со ссылкой на своего источника в банковской сфере интернет-издание Podrobno.uz, на днях должен появиться соответствующий документ правительства страны, который четко регламентирует правила продажи наличной валюты населению.

«Думаю, что до 10 числа текущего месяца мы получим соответствующее распоряжение и уже приступим к его выполнению. Насколько я слышал, сейчас документ готовится и должен пройти все инстанции, включая Минюст, Сенат и Центробанк», – цитирует слова своего источника издание.

​В первых числах сентября этого года Центральный банк Узбекистана почти в два раза девальвировал официальный курс национальной валюты. Курс нацвалюты по отношению к доллару с 5 сентября был установлен на уровне 8100 сумов.

По данным агентства Reuters, правительство Узбекистана собирается взять взаймы у Всемирного банка до $1 млрд. для смягчения влияния либерализации валютного рынка на предприятия реального сектора и социальную сферу.​