В Узбекистане наличную валюту начнут продавать населению с 1 октября

Власти Узбекистана разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября, впервые за десятилетия. Такое заявление сделал премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает Reuters.

В настоящее время узбекистанцы могут покупать иностранную валюту исключительно на пластиковые платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.



Премьер Узбекистана, отвечая на вопрос, планирует ли правительство дальнейшую девальвацию национальной валюты, ответил журналистам: «Это рынок покажет».

В Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка иностранной валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.



Как сообщает Sputnik Узбекистан, за первую неделю после открытия конвертации население сдало в банки свыше 200 миллионов долларов, а юридические лица – около 100 миллионов долларов.