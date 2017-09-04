Центробанк Узбекистана произвел резкую девальвацию сума

Центральный банк Узбекистана установил курс национальной валюты по отношению к доллару с 5 сентября на уровне 8100 сумов.

Центральный банк Узбекистана установил с 5 сентября курс доллара США к национальной валюте на уровне 8100 сумов. Это на 3889,65 сума выше курса предыдущей недели (4210,35 сума).

«На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003−2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000−8150 сумов за 1 доллар США», – говорится в сообщении ЦБ.

Центральный банк Узбекистана девальвировал сум и по отношению других иностранных валют.

Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше предыдущего курса. Курс рубля повысился на 68,731 сума до 139,91 сума.

«Курс Центрального банка, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и будет применяться для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Республики Узбекистан», – говорится в сообщении ЦБ.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно, на которых валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.

Резкая девальвация сума произошла после принятия 2 сентября президентом Узбекистана указа «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

В Узбекистане резкая девальвация нацвалюты осуществляется впервые за много лет.