Писатель-диссидент решил вернуться обратно в Узбекистан

63-летний писатель Нурулло Отаханов (Нуруллох Мухаммад Рауфхон), являющийся автором рассказа «Ночи белого здания» («Оқ бино оқшомлари»), на основе которого позже был снят художественный фильм, решил вернуться в Узбекистан. Писатель, который последние два года жил в Турции, перед вылетом во вторник из Стамбула в Ташкент, дал интервью «Озодлику», в котором сообщил, что решил вернуться в страну в ответ на приглашение президента Шавката Мирзияева, который недавно призвал проживающих за границей соотечественников вернуться на родину.

По словам находящегося в изгнании узбекского писателя-диссидента Нурулло Отаханова (Нуруллох Мухаммад Рауфхон), в Турцию он приехал два года назад по приглашению стамбульского издательства Ferfir:

‒ Это издательство пригласило меня в Стамбул для участия в презентации моей книги и встречи с читателями. Но так как проведение этих мероприятий было отложено, мне пришлось остаться в Турции еще на некоторое время. В это время я выпустил свою книгу под названием «Эти дни» («Бу кунлар»), в которой критикуется развитие Узбекистана в период независимости. После выхода этой книги у меня начались проблемы. Многие мои друзья посоветовали мне временно не возвращаться в Узбекистан, ‒ говорит писатель.

В своей книге «Эти дни» («Бу кунлар») писатель Нурулло Отаханов критикует режим, основанный президентом Исламом Каримовым и сформированный им авторитаризм в Узбекистане.

Эта книга, по словам одного из сотрудников Узбекского агентства по печати и информации, внесена в список запрещенной в Узбекистане литературы.

Сам Нурилло Отаханов говорил ранее, что из-за публикации книги «Эти дни» («Бу кунлар») узбекские власти сделали из него «врага народа» и «изменника родины».

В прошлом году заместитель имам-хатиба соборной мечети «Уйгур» в городе Андижане опубликовал в Интернете статью против книги «Эти дни» и обвинил писателя в предательстве.

В прошлом месяце проживающая в Ташкенте семья Нурилло Отаханова узнала, что писатель до сих пор находится в так называемом «черном списке» лиц, находящихся в розыске.

В августе этого года правительство нового президента Узбекистана Шавката Мирзияева объявило об исключении из «черного списка» несколько тысяч граждан – членов религиозно-экстремистских течений и диссидентов, находящихся в изгнании.

В интервью «Озодлику» Нурилло Отаханов говорит, что именно это побудило его принять решение о возвращении на родину.

Нурилло Отаханов родился в селе «Ойимча Какир» в Узбекистанском районе Ферганской области. Он является выпкскником факультета узбекской филологии Ташкентского государственного университета. Писатель стал известен широкой аудитории после выхода своих книг «Йўл бошида» («В начале пути»), «Дунё кенг» («Мир широк») и «Шу ерлик киши» («Местный житель»).

Его любовный рассказ «Ночи белого здания» («Оқ бино оқшомлари») был признан «самым лучшим рассказом года» после публикации в журнале «Звезда Востока» («Шарқ юлдузи»).

​Позже на основе этого рассказа был снят художественный фильм.

В конце 2013 года Нурилло Отаханов по неназванным причинам был уволен с поста генерального директора издательства «Мовароуннахр» и должности главного редактора журнала «Хидоят». После этого он оказался в списке нежелательных в Узбекистане лиц.

Нурилло Отаханов ‒ первый узбекский диссидент, который решился вернуться в Узбекистан после заявления сделанного в Нью-Йорке президентом Шавкатом Мирзияевым, который призвал проживающих за границей соотечественников вернуться на родину.