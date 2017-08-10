Известный певец Озодбек Назарбеков стал первым заместителем министра культуры

Народный артист Узбекистана, известный эстрадный певец Озодбек Назарбеков стал первым заместителем министра культуры. Как сообщают местные СМИ, на этом посту он сменил Минхожиддина Хожиматова. Соответствующее постановление накануне подписал президент Шавкат Мирзияев.

Назарбеков был назначен директором телеканала «Ёшлар» в июне, однако в конце июля он покинул данный пост по собственному желанию. До настоящего времени он занимал должность главного продюсера этого телеканала.

В феврале этого года президент Шавкат Мирзияев образовал министерство культуры и государственный комитет по физической культуре и спорту на базе министерства по делам культуры и спорта Узбекистана, существовавшего с сентября 2004 года.