Мирзияев назначил певца Озодбека Назарбекова гендиректором телеканала «Ёшлар»

Президент Шавкат Мирзияев назначил Народного артиста, певца Озодбека Назарбекова генеральным директором телеканала «Ёшлар». Согласно источникам «Озодлика», свое решение глава государства озвучил во время селекторного совещания 30 июня. Помимо этого, в ходе данного селекторного совещания было принято решение о преобразовании общественного молодежного движения «Камолот» («Зрелость») в государственную организацию «Союз молодежи Узбекистана».

Как рассказал «Озодлику» один из местных журналистов, который принял участие в селекторном совещании, президент Шавкат Мирзияев подверг критике молодежный информационно-развлекательный телеканал «Ёшлар» за пассивность в освещении жизни молодежи.

По его словам, президент Мирзияев заявил, что назначил руководителем телеканала певца Озодбека Назарбекова, который является «тем самым человеком, который может оказать наибольшее влияние на молодежь». Вместе с тем, президент Узбекистана сообщил участникам селекторного совещания, что назначил певца своим представителем в медиа-сфере.

Возвращение в комсомол

Данное селекторное совещание был проведено вместе с Курултаем общественного молодежного движения Узбекистана «Камолот».

Обратившийся к участникам Курултая президент Шавкат Мирзияев заявил о принятии решения о преобразовании структуры в государственную организацию «Союз молодежи Узбекистана».

По словам местного журналиста, президент предоставил достаточно полномочий молодежной организации. В частности, 50 процентов акций телеканала «Ёшлар» переданы в распоряжение «Союза молодежи Узбекистана».

Создание вместо молодежного движения «Камолот» – прототипа «Комсомола» – «Союза молодежи Узбекистана» указывает на возвращение к старому формату, говорит собеседник.

​– Мирзияев, который в 1990 году работал комсоргом института, в свое время очень болезненно перенес ликвидацию комсомола. А теперь, став президентом, он хочет вернуть эту организацию, ​– говорит «Озодлику» местный журналист.

Бывший заключенный, сольный певец, медиа-магнат?

Назарбеков Озодбек Ахмадович родился 7 мая 197 года в Шахриханском районе Андижанской области.

Он окончил Государственный институт искусств Узбекистана. В 90-х годах прошлого века был лишен свободы по религиозным обвинениям. С 2002 года ​– сольный исполнитель при эстрадном объединении «Узбекнаво».

В 2007 году Озодбек Назарбеков был удостоен звания заслуженный артист Узбекистана. В 2010 году удостоен премии «M&TVA 2010» в номинации «Лучший исполнитель года».

В 2012 году Озодбек Назарбеков был удостоен звания Народного артиста Республики Каракалпакстан.

Напомним, что в начале этого месяца Озодбек Назарбеков публично выступил против бесплатных выступлений артистов на праздничных корпоративах, проводимых силовыми структурами и другими государственными организациями. Это выступление певца стало поводом для горячих дискуссий в соцсетях.