Певец Озодбек Назарбеков выступил против бесплатных выступлений артистов

Народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков выступил против бесплатных выступлений артистов на праздничных корпоративах, проводимых силовыми структурами и другими государственными организациями. Он предложил создать при Министерстве по делам культуры и спорта Узбекистана коммерческий отдел, на счет которого бюджетные организации могли бы перечислять деньги за выступления артистов во время этих корпоративов. Чиновник из Минкультуры сообщил «Озодлику», что министерство полностью поддержало предложение артиста.

На собрании, состоявшемся 2 июня в здании государственного учреждения «Узбекконцерт» (бывшее «Узбекнаво»), народный артист Озодбек Назарбеков предложил создать при Министерстве по делам культуры и спорта Узбекистана коммерческий отдел, на счет которого госорганизации, которые до сегодняшнего дня бесплатно пользовались услугами артистов, могли бы перечислять деньги за выступления артистов во время праздничных корпоративов.

Выступивший на собрании Назарбеков пожаловался на то, что сотрудники прокуратуры и других госучреждений не только не платят за услуги артистов во время своих праздничных корпоративов, но и пытаются унизить и оскорбить их.

«Сотрудники госучреждений совсем не уважают артистов. Я еще не говорю про праздничные корпоративы сотрудников госорганизаций. Например, МИД или Генпрокуратура устраивают на «Навруз» праздничный корпоратив, еду и напитки они покупают за деньги, платят за аренду ресторана, но артистов приглашают выступить бесплатно. Соответственно, и отношение к артистам бывает такое же. Они отправляют в Минкультуры одно небольшое письмо, в котором просят отправить на их корпоратив артиста, чтобы он выступил бесплатно», – сказал Назарбеков.

Слова певца с аплодисментами поддержали сидевшие в зале его коллеги.

Выступивший на собрании в «Узбекконцерте» еще один певец Адхам Солиев рассказал об одном случае, когда артисты, приглашенные выступить на праздничном мероприятии молодежного движения «Камолот», после завершения мероприятия остались на улице голодными:

«Кто защитит нас, артистов?», – возмутился певец.

На собрании Озодбек Назарбеков предложил создать при Минкультуре коммерческий отдел в целях предотвращения подобных случаев и для того, чтобы спасти артистов от унижений и давления со стороны сотрудников госучреждений:

«Обычно они обращаются с письмом в Минкультуры с просьбой отправить на их мероприятие артиста. Теперь же Минкультуры может спросить их, какого артиста они хотят пригласить на корпоратив и попросить перевести на счет коммерческого отдела определенную сумму за выступление этих артистов. Тогда появится уважение к артистам. Сейчас же эти сотрудники госучреждений думают, что могут пригласить нас на свое мероприятие, отправив в Минкультуры небольшое письмо. Помимо этого, если артист опаздывает хотя бы на 15 минут на их корпоратив, они сразу начинают грубить и оскорблять его», – заявил Озодбек Назарбеков.

Один из известных узбекских певцов, попросивший не разглашать его имя, сказал «Озодлику» о том, что возражение Озодбека Назарбекова было уместном. Но он не верит в то, что это будет воплощено на деле:

– Например, в Минкультуры позвонят из Генпрокуратуры и попросят отправить на их корпоратив Озодбека Назарбекова. Озодбек не сможет отказать им. Это положение уже не изменится. Я и сам бесплатно выступал на их мероприятиях. Если нужно и Озодбек, и Юлдуз Усманова и сам Гуломжон Якубов пойдут и обслужат их корпоратив. При необходимости они выступят у них в качестве дежурных артистов, не получив за это ни копейки. Мы ведь бесплатно выступали на мероприятиях и свадьбах сотрудников Генпрокуратуры, администрации президента, Кабмина и начальников милиции. Это будет продолжаться до тех пор, пока статус силовых структур будет выше, чем статус учреждений культуры, – сказал нашему радио на анонимных условиях один из узбекских артистов.

В Узбекистане и ранее происходили случаи, когда на свадьбах или праздничных мероприятиях высокопоставленных чиновников приглашенных артистов подвергали унижениям.

К примеру, два года назад «Озодлик» сообщал о том, что во время мероприятия в столичном ресторане Osiyo Grand чиновник из силового ведомства ударил известную узбекскую певицу Юлдуз Усманову.

На видеозаписи было запечатлено, как дав пощечину певице, чиновник сел за стол, за которым сидели сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Был ли позже привлечен к ответственности чиновник, применивший физическое насилие в отношении народной артистки, до сих пор неизвестно.