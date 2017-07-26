Народный артист Озодбек Назарбеков отказался от поста директора телеканала «Ёшлар»

Народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков по собственному желанию отказался возглавлять телеканал «Ёшлар».

Новым директором назначен Мадамин Сафаров, ранее занимавший должность главы телеканала «Ташкент».

Как сообщает UzNews.uz, певец продолжит свою деятельность в телеканале в качестве главного продюсера.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в ходе съезда ОДМ «Камолот» 30 июня президент Шавкат Мирзияев назначил Озодбека Назарбекова своим представителем по вопросам медиа-информации, а также директором телеканала «Ёшлар».