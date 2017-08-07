Журналист Хайрулла Хамидов исключен из «черного списка» и планирует вернуться к работе на ТВ

Накануне 56 жителей Чиланзарского района города Ташкента, в том числе и журналист Хайрулла Хамидов, были исключены из специального «черного списка» правоохранительных органов. Теперь, по словам Хамидова, сообщившего об этой новости на своей странице в Facebook’е, он может продолжить свою работу на телевидении в качестве спортивного обозревателя. Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в отношении известного журналиста, который вышел из тюрьмы зимой 2015 года, возбуждено новое уголовное дело.

42-летний журналист и футбольный комментатор Хайрулла Хамидов, известный в Узбекистане своими проповедями и стихами на религиозную тему, в интервью интернет-изданию Kun.uz заявил следующее: «Теперь руководство ТВ без каких-либо опасений может пригласить меня на работу. Я очень соскучился по комментаторству».

По его словам, возможно, руководство узбекского телевидения боялось взять его на работу, зная, что журналист находится в «черном списке» правоохранительных органов. Теперь же Хайрулла Хамидов не скрывает своей радости после исключения его имени из этого списка.

После того, как журналист вышел на свободу после 5 лет тюремного заключения по религиозным обвинениям, правоохранительные органы Узбекистана внесли его в специальный список граждан, подозреваемых в причастности к запрещенным религиозным течениям.

Ежемесячно Хамидов отмечался в отделении милиции по месту жительства, не мог без разрешения МВД выехать за пределы Ташкента, и самое главное – с 22:00 до 06:00 был обязан безотлучно находиться дома.

31 июля Радио «Озодлик» сообщило о том, что следователи Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Ташкента возбудили новое уголовное дело против Хайруллы Хамидова. Источник нашего радио в ГУВД столицы сообщил, что против журналиста возбуждено уголовное дело по статье 216 («Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций») УК Узбекистана.

После исключения Хайруллы Хамидова из «черного списка» правоохранительных органов, репортер «Озодлика» связался с ним по телефону. Журналист, подтвердивший информацию о своем исключении из спецсписка, сказал, что может ответить на все интересующие нашу редакцию вопросы, в частности, на вопросы касательно недавнего следствия, чуть позже.

Стоит отметить, что в Узбекистане в «черный список» правоохранительных органов вносят граждан, осужденных по религиозным мотивам, лиц, имеющих отношение к запрещенным религиозно-экстремистским организациям, тех, кто симпатизировал таким организациям, либо ошибочно вступил в их ряды, а также членов их семей.

26 июля Духовное управление мусульман Узбекистана сообщило о том, что после бесед с верующими из «черного списка» были исключены 4 тысячи 152 человека. Сообщалось, что в скором времени ожидается исключение из «черного списка» еще около 5 тысяч мусульман.

​27 мая 2010 года Ташкентский областной суд по уголовным делам признал журналиста Хайруллу Хамидова виновным в причастности к группе «Джихадисты» («Жиҳодчилар») и приговорил к шести годам лишения свободы.

Он был амнистирован властями 11 февраля 2015 года.

Хайрулла Хамидов – известный в Узбекистане журналист, спортивный комментатор, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди.

В конце 2000-х годов аудио- и видеозаписи с проповедями Хамидова широко распространялись не только внутри Узбекистана, но и в других центральноазиатских республиках.

В своих выступлениях он высказывался не только на религиозную тему, но и говорил об актуальных социальных проблемах.

Основанный им общественно-политический журнал «Среди людей» («Одамлар орасида») за короткое время стал самым продаваемым изданием в Узбекистане. Но спустя шесть месяцев по распоряжению Агентства по печати и информации журнал был закрыт.

В 2013 году сборник стихов Хайруллы Хамидова был издан в Лондоне на узбекском и русском языках.