Против журналиста Хайруллы Хамидова возбуждено еще одно уголовное дело

Следователи Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Ташкента возбудили новое уголовное дело против 42-летнего известного журналиста и футбольного комментатора Хайруллы Хамидова. Эту информацию, которую Радио «Озодлик» сообщил один из сотрудников ГУВД, подтвердили два человека, приближенные к Хамидову.

Новое уголовное дело

Как сообщил на анонимных условиях источник «Озодлика» в ГУВД города Ташкента, против Хайруллы Хамидова возбуждено уголовное дело по статье 216 («Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций») УК Узбекистана.

– На этот раз дело Хайруллы не такое уж сложное. Потому что сейчас Хайрулла не имеет отношения к преступной группировке, в отношении членов которой ведется следствие. ​Он всего лишь несколько раз ходил в сауну, в которой отдыхали эти парни, и не говорил ничего лишнего, не высказывал антиправительственные взгляды, – сказал нашему радио сотрудник ГУВД Ташкента.

По его словам, несколько жителей Мирзо Улугбекского района Ташкента, являющиеся членами религиозной группировки, были арестованы в январе этого года.

«Озодлику» не удалось связаться с самим Хайруллой Хамидовым.

Он не отвечает на телефонные звонки нашего репортера.

Однако, по словам лиц, близко знакомых с журналистом, Хайрулла Хамидов был вызван на допрос в ГУВД Ташкента в середине июля этого года:

– Хайрулла сейчас очень спокоен. Где-то две недели назад его вызвали на беседу. Во второй раз состоялась очная ставка Хамидова с арестованными парнями. Во время беседы в ГУВД к Хамидову отнеслись очень вежливо и не допрашивали слишком долго, – сказал «Озодлику» собеседник, близко знакомый с журналистом. ​

По словам другого собеседника, приближенного к Хайрулле Хамидову, «дело журналиста не придается огласке, во-первых, по его собственному желанию, а во-вторых, из-за его нежелания жаловаться кому-то, либо по причине того, что никто не пожелал выслушать его».

Сотрудник ГУВД Ташкента сообщил, что Хайрулле Хамидову не грозит тюремный срок:

– В самом худшем случае суд может приговорить его к штрафу. Говорят же, «даже если волк не нападал, его рот все равно в крови», – сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Он добавил, что в настоящее время следствие по делу арестованных членов религиозной группировки завершено и передано в суд.

«Черный список»

По словам близких Хайруллы Хамидова, до возбуждения против него нового уголовного дела, они ожидали, что журналист будет «оправдан» и исключен из специального «черного списка» правоохранительных структур.

По их словам, недавно журналист прошел специальное собеседование в проживаемой им махалле в Чиланзарском районе Ташкента:

– Хайрулла успешно прошел собеседование. Подтверждалось, что он на сто процентов будет исключен из «черного списка». Однако никто из верующих из Чиланзарского района, прошедших специальное собеседование, не видел его в день собеседования, это значит, что возбуждение против журналиста нового уголовного дела отложило его дело по исключению из «черного списка», – сказал «Озодлику» собеседник, близко знакомый с журналистом. ​

Напомним, что на прошлой неделе Радио «Озодлик» сообщало о том, что в Узбекистане более 4 тысяч мусульман исключены из специального «черного списка» правоохранительных структур. Ранее эти люди были внесены в специальный «черный список» МВД Узбекистана, так как подозревались в причастности к запрещенным религиозно-экстремистским группировкам. По словам источников нашего радио, многие из них были внесены в «черный список» ошибочно.

По данным Духовного управления мусульман Узбекистана, в скором времени ожидается исключение из «черного списка» еще около 5 тысяч мусульман.

«Среди людей»

Хайрулла Хамидов – известный в Узбекистане журналист, спортивный комментатор, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди.

В конце 2000-х годов аудио- и видеозаписи с проповедями Хамидова широко распространялись не только внутри Узбекистана, но и среди населения других центральноазиатских республик.

В своих выступлениях он высказывался не только на религиозную тему, но и говорил об актуальных социальных проблемах.

Основанный им общественно-политический журнал «Среди людей» («Одамлар орасида») за короткое время стал самым продаваемым изданием в Узбекистане. Но спустя шесть месяцев по распоряжению Агентства по печати и информации его журнал был закрыт.

​27 мая 2010 года Ташкентский областной суд по уголовным делам признал журналиста Хайруллу Хамидова виновным в причастности к группе «Джихадисты» («Жиҳодчилар») и приговорил к шести годам лишения свободы.

Хайрулла Хамидов был амнистирован властями 11 февраля 2015 года.

Сборник стихов Хайруллы Хамидова был издан в 2013 году в Лондоне на узбекском и русском языках.