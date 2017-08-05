Мирзияев предложил известным музыкантам и певцам должности директоров колледжей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на встрече с творческой интеллигенцией 3 августа выступил с предложением назначить известных музыкантов и певцов директорами музыкальных учебных заведений и колледжей.

Во время встречи с представителями творческой интеллигенции президент Шавкат Мирзияев предложил народным артистам Узбекистана Юлдуз Усмановой, Зулайхо Бойхоновой и Гульсанам Мамазаитовой должности директоров колледжей:

«Сейчас среди нас сидят такие народные артисты, как Гуломжон Якубов, Фаррух Закиров, Артык Атаджанов, Юлдуз Усманова, Махмуд Намазов, Зулайхо Бойхонова, Озодбек Назарбеков, Гафур и Гулям Эшжановы и Гульсанам Мамазаитова. Я считаю, что если каждый из вас возглавит по одному колледжу искусств или по одной музыкальной школе, то от этого наше искусство останется только в выигрыше. Вместе с тем, вы могли бы вырастить себе учеников и таким образом возвести себе памятник», – сказал президент Шавкат Мирзияев, обращаяся к представителям творческой интеллигенции Узбекистана.

Вместе с тем глава государства предложил известному узбекскому скрипачу Абдухашиму Исмаилову возглавить школу макама, открытие которой ожидается в ближайшем будущем:

«Я предлагаю создать новый колледж или школу макама, которую мог бы возглавить Абдухашим Исмаилов», – сказал президент Шавкат Мирзияев.

Свое предложение о назначении известных музыкантов и певцов на руководящую должность президент объяснил на примере известного в Узбекистане хафиза Комилжона Отаниязова, 100-летие которого в этом году широко отпраздновали по всей республике:

«Ведь Комилжон Отаниязов в свое время создал свою школу в Центральной Азии. Ну-ка, скажите мне, какой из наших артистов может сегодня похвастаться своими достойными учениками, тем, что он смог создать свою школу?», – задался вопросом президент Узбекистана, обращаясь к собравшимся в зале представителям творческой интеллигенции.

Во время своего выступления Мирзияев заявил о необходимости назначить народного артиста Узбекистана Афзала Рафикова директором школы дикторов, открытие которой ожидается в ближайшем будущем.

В беседе с «Озодликом» народный артист, солист группы «Ялла», бывший министр культуры Узбекистана Фаррух Закиров, который также принял участие на встрече президента с представителями творческой интеллигенции, сказал, что колледжами искусств и музыкальными школами должны руководить не певцы и музыканты, а профессиональные менеджеры:

– Я, проработав министром культуры и депутатом парламента, ощутил на себе, каково творческому человеку быть руководителем. Очень сложно совмещать эти два направления. Творческий человек, в первую очередь, должен заниматься творчеством. Для того, чтобы стать хорошим менеджером или администратором нужны другие способности. Поэтому я считаю, что певцам или музыкантам будет трудно руководить учебными заведениями. Если певец заслужил внимания своих кумиров, это еще не значит, что он также умело сможет руководить учебным заведением, – сказал нашему радио Фаррух Закиров.

В беседе с репортером «Озодлика» народный артист Махмуд Намазов признался, что поддерживает предложение президента Узбекистана о назначении известных певцов и музыкантов на руководящие должности.

Приняли ли предложение Шавката Мирзияева скрипач Абдухашим Исмаилов и певица Зулайхо Бойхонова, пока неизвестно.

Стоит отметить, что предложение о назначении представителей творческой интеллигенции на руководящие должности звучит в Узбекистане не впервые. В конце июня этого года президент Мирзияев назначил народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова генеральным директором молодежного телеканала «Ёшлар».

Но, проработав на этом посту 26 дней, Назарбеков отказался от него, заявив, что «руководящая должность мешает ему заниматься творчеством».