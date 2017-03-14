В Фергане детсады обязали выращивать лимоны

Детские сады и школы в Узбекистанском районе Ферганской области обязали приобрести по двадцать пять саженцев лимона. Согласно договору, который заключается по принуждению, один саженец лимона стоит 10 тысяч сумов. Каждое образовательное учреждение должно приобрести саженцы на общую сумму 250 тысяч сумов.

Саженца на 30 с лишним долларов

Информацию о том, что детские сады и школы в Узбекистанском районе Ферганской области обязали выращивать лимоны «Озодлику» сообщила мать одной из заведующих районного детсада: ​

– Моя дочь работает заведующей детским садом. 2-3 дня назад заведующая районного отдела народного образования Нафиса Нишанова провела собрание, во время которого поручила директорам школ и заведующим детсадов выкупить по 25 саженцев лимона. Каждый саженец стоит по 10 тысяч сумов (1,3 доллара США). Сейчас в общей сложности им нужно найти 250 тысяч сумов (около 33 долларов США). Дочь сидит и думает, откуда можно найти эти деньги, – рассказывает нашему радио мать одной из заведующих детсадом в Ферганской области.

Решили прибегнуть к помощи родителей

По словам одной из заведующих детсадом в Узбекистанском районе Ферганской области, она планирует прибегнуть к помощи родителей своих воспитанников, чтобы приобрести саженцы лимона:

– Если родители не помогут, то мы не сможем выкупить эти саженцы. Как сказали нам в РайОНО, мы должны заключить договор, согласно которому обязуемся выкупить и выращивать по 25 саженцев лимона. Хотели поручить охраннику выращивание лимонов, но он сказал, что не справится с этим делом. Теперь думаем, откуда бы найти человека, который будет ухаживать за цитрусовыми, – говорит «Озодлику» заведующая детсадом.

Школьники собирают деньги на саженцы лимонов

Как сообщил нашему радио отец одного из учеников школы в селе «Яккатут» в Узбекистанском районе Ферганской области, руководство школы собирает с учащихся деньги для приобретения саженцев лимона:

– Моя дочка учится в начальном классе. Вчера мне позвонила ее классная руководительница и сказала: «Нам поручили выращивать лимоны. Поэтому просим вас помочь нам по мере возможности». Так как у меня есть своя фирмы, с меня взяли больше денег. У других родителей попросили сдать по 5-6 тысяч сумов, – говорит нашему репортеру один из ферганских предпринимателей.

Представители Узбекистанского районного отдела народного образования подтвердили «Озодлику» информацию о том, что районные детские сады и школы обязали выращивать лимоны:

– Это не наша инициатива. Разве нам самим нужны эти лимоны?! Это приказ областной администрации. Они заявили, что в каждом учебном заведении должны быть свои лимонарии. Но информация о том, что с родителей воспитанников детсадов и учащихся школ собирают деньги для саженцев лимона, не соответствует действительности, – заявил репортеру нашего радио представитель Узбекистанского районного отдела народного образования.

Однако представители отдела сельского и водного хозяйства при хокимияте (администрации) Ферганской области, которые считаются ответственными за организацию лимонариев в области, отказались комментировать эту тему.

Напомним, что на совещании 14 января этого года, посвященном социально-экономическому развитию страны, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев обратил внимание на необходимость развития малого предпринимательства среди населения, и предложил выращивать кур и лимоны.

После этого выступления президента по всей стране малоимущим жителям начали бесплатно раздавать цыплят и пытаться создать парниковые лимонарии.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что на территории школ в Асакинском районе Андижанской области создаются парниковые лимонарии.

Тогда родители школьников пожаловались нашему репортеру на то, что их обязали сдать по пять тысяч сумов для приобретения саженцев и организации парниковых лимонариев на территории школ.