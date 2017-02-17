В Джизаке раздают бесплатных цыплят малоимущим семьям

Администрация Зафарабадского района Джизакской области раздает каждой малоимущей семье по 20 цыплят. По словам сотрудника районной администрации, цыплята, купленные за спонсорские средства, раздаются абсолютно бесплатно, чтобы побудить у людей интерес к разведению домашней птицы и поддержать их материально.

Информацию о том, что хокимият (администрация) Зафарабадского района Джизакской области начал раздавать каждой малоимущей семье по 20 цыплят, «Озодлику» сообщила одна из местных домохозяек.

Женщина говорит, что и сама смогла получить 20 цыплят. В подтверждение своих слов она отправила в нашу редакцию фото бесплатных цыплят.

– Вчера ко мне домой на машине приехали аксакал нашей махалли и еще двое человек. Они вручили мне 20 цыплят и сказали: «Вот вам цыпляты, выращивайте их, в вашем доме всегда будут яйца. Это подарок вам от хокимията», – рассказывает нашему репортеру домохозяйка из Зафарабадского района.

По ее словам, местные власти подарили ей только что вылупившихся цыплят:

– Мы и этому рады, как-нибудь вырастим их. Остальные малоимущие семьи в нашей махалле также обрадовались подарку местных властей, – говорит собеседница.

В разговоре с репортером «Озодлика» представитель хокимията Зафарабадского района Кадыр Ризаев подтвердил информацию о том, что местные власти бесплатно раздают цыплят малоимущим семьям:

– Сейчас у нас имеется 257 малоимущих семей, всем им раздаем по 20 цыплят. Цыплят мы привозим на спонсорские деньги из птицефабрики «Сангзор-Парранда» в Галляаральском районе Джизакской области и по поручению хокимията раздаем их малоимущим семьям. Наша основная цель – это побудить у людей интерес к разведению домашней птицы и поддержать их материально, – сказал нашему радио сотрудник местной администрации Кадыр Ризаев.

Однако он оставил без ответа вопрос нашего репортера о том, кто именно из предпринимателей решил выделить деньги на покупку цыплят малоимущим семьям.

По словам Ризаев, в целях выполнения правительственной программы по обеспечению каждой малоимущей семьи по 100 кур власти Зафарабадского района проводят агитационные работы среди местного населения:

– Сейчас наши банки выдают людям кредиты в размере 7,5 миллионов сумов под 9 процентов для того, чтобы они могли заняться птицеводством, скотоводством или строить лимонарии, – сказал представитель местной администрации.

Однако в беседе с репортером «Озодлика» некоторые жители Джизакской области рассказали, что не все местные жители торопятся получить предлагаемые банками кредиты.

Безработный учитель из Зарбдарского района Джизакской области Зиёдулло Раззаков говорит, что брать кредит безденежному человеку очень опасно:

– С каких денег я буду погашать кредит, предлагаемый нашеми банками? Выращивание 100 кур не такое уж легкое дело. Курам нужен корм, нужно место. Если куры погибнут от какого-нибудь заболевания, то как я смогу погасить кредит? Даже если вы купите скот за эти 7,5 миллионов сумов, для него тоже нужно будет покупать корм. Нужно подождать как минимум 1 год, чтобы бычки и коровы смогли набрать вес. Если власти позволят людям оплачивать платежи по кредиту спустя три года, то можно рискнуть и взять этот кредит, – говорит нашему репортеру безработный учитель.

О том, что каждая семья, проживающая в селах Узбекистана, обязана содержать по 100 кур, президент Шавкат Мирзияев заявил во время своего визита в Каракалпакстане. По его мнению, выращивание кур приведет к исчезновению бедности в стране.

Тогда Мирзияев поручил хокимам продумать способы выполнения этой задачи, а банкам страны – обеспечить людей кредитами.

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