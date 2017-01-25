Мирзияев озвучил рецепты обогащения народа

Основное внимание на собрании, проведенном президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым в ходе его поездки 19-20 января в автономную республику Каракалпакстан, было обращено вопросам развития малого предпринимательства, путем которого можно покончить с безработицей, а также уменьшения малообеспеченных слоев населения. В ходе данного собрания глава государства предложил ряд рекомендаций для достижения этих целей. Кто-то из каракалпакских собеседников «Озодлика» поддержал предложения Мирзияева, а кто-то отнесся к ним довольно скептически.

Говоря на собрании о запланированных льготах для предпринимателей, президент Шавкат Мирзияев сказал следующее:

– Мы берем у государства очень большие деньги и отдаем их предпринимателям. Мы должны в течение 5-6 лет приучить их, а затем сам предприниматель будет отдавать (имеет ввиду деньги – Ред.). Главное для нас, что сами предприниматели смогли прокормить народ. Для чего мы собираем деньги в банк?!

Вместе с тем, президент поручил проверяющим органам не препятствовать работе предпринимателей:

– Сегодня я встречался с предпринимателями. Они говорят мне: «Главное, чтобы нам не препятствовали и не трогали нас». Поэтому заместитель генерального прокурора ответственен за данную работу в Каракалпакстане.

Мирзияев возложил на предпринимателей обязанность «кормить народ», но вместе с тем, по его мнению, и народ в свою очередь не должен сидеть сложа руки. По словам узбекского президента, в каждой семьи должен быть свой бизнес:

– Мы должны сделать так, чтобы в каждой семье был свой небольшой бизнес – этого хватит. Они будут довольны нами.

Вот что сказал о наличии небольшого бизнеса в каждой узбекской семье президент Мирзияев:

– Каждая семья, проживающая в селах республики, не только в Каракалпакстане, просто обязана содержать по 100 кур. 100 кур будут сносить по меньшей мере по 50 яиц. Если 10 яиц члены семьи будут употреблять в пищу сами, то 40 яиц они могут продать. Тогда у нас не будет малообеспеченных семей.

Мирзияев поручил хокимам продумать способы выполнения данной задачи, а банкам – обеспечить население кредитами.

В беседе с репортером «Озодлика» 67-летний учитель из Нукуса Уринбой Камалов поддержал инициативу президента по выращиванию и содержанию кур. Он считает, что на собрании в Каракалпакстане Мирзияев поднял очень важный вопрос. По словам каракалпакского учителя, вместе с основной работой, он содержит в своем приусадебном хозяйстве скот и 15 кур.

Наш другой собеседник – представившийся Амиром парень из Ходжейлийского района Каракалпакстана. По его словам, он занимается торговлей – покупает сухофрукты в Самарканде и продает их в соседнем Казахстане.

На вопрос нашего репортера о том, будет ли он выращивать кур, как предложил это президент Мирзияев, наш собеседник ответил следующее:

– Я в жизни не занимался этим делом, я даже не знаю, как нужно содержать и выращивать кур. Ведь время от времени курам необходимо давать лекарства. Человек, желающий содержать 100 кур, должен бросить все остальные дела и заниматья только курами. Наверное, мои куры просто сдохнут через два дня.

Вот что сказал «Озодлику» экономист, бывший чиновник узбекского правительства, в настоящее время являющийся доцентом Евразийского университета Казахстана Сапарбай Джубаев, который прокомментировал нашему радио предложение Шавката Мирзияева о необходимости содержания кур узбекскими гражданами:

– Давайте представим, что все узбекское население начало выращивать кур. Им нужен комбикорм, который нужно закупить в России или других странах. Для этого необходимо свободно конвертировать узбекский сум на российский рубль или украинскую гривну, либо на другую иностранную валюту. Следовательно, в данном случае мы будем сталкиваться с фундаментальными проблемами, которые узбекское правительство не может решить в течении долгих лет.

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