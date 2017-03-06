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Узбекистан

С андижанских школьников собирают деньги для строительства «лимонариев Мирзияева»

В школе №1 в Андижане строят парниковый лимонарий.

В школе №1 в Андижане строят парниковый лимонарий.

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С учеников школ в Асакинском районе Андижанской области собирают по пять тысяч сумов для строительства парниковых лимонариев. Об этом «Озодлику» сообщили недовольные родители школьников. Представители Асакинского районного отделения народного образования избегают комментариев.

Как рассказывает в беседе с репортером «Озодлика» мать одного из учеников средней школы №52 в Асакинском районе Андижанской области, школьников снова заставляют сдавать деньги – теперь уже для строительства лимонариев:

– Мой ребенок учится в первом классе. Нам уже надоели эти денежные сборы в школе. Теперь с наших детей требуют деньги для строительства лимонариев на территории школы, о которых говорил наш президент. Учительница сына передала мне через него письмо с просьбой передать ей 5 тысяч сумов. Мы, родители, увидляемся, почему лимонарии президента должны быть построены за счет школ, – сетует мать ученика одной из асакинских школ.

Нашему репортеру удалось пообщаться еще с одним собеседником, ребенок которого учится в средней школе №59 в Асакинском районе. По его словам, за последний месяц он потратил на школьные сборы 55 тысяч сумов:

– Они собрали с родителей по 15 тысяч сумов для праздника «Алифбе» (праздник Букваря – Ред.), еще 15 тысяч сумов – на 8 марта, 5 тысяч – на сладкий стол и пиццу для учителей. Для украшения сцены к празднику с учеников потребовали еще 3 тысячи сумов. Кроме того, ежемесячно мы сдаем по 7 тысяч сумов для школьного фонда. Теперь наших детей обязали собрать деньги для строительства этих лимонариев. Что это за беспредел? Как же быть родителям, у которых нет таких денег?, – жалуется еще один родитель из Асаки.

Как сообщила «Озодлику» одна из асакинских учительниц, попросившая не называть ее имя, после жалобы родителей на принудительные сборы в школах, заведующий районным отделом народного образования приказал учителям написать объяснительные о причинах подобных сборов:

– Вначале они сами устно дают приказ собрать деньги с учеников, а потом, испугавшись ответственности, берут объяснительные с учителей. Но в то же время, руководители районо говорят нам: «Все равно продолжайте собирать деньги». В конечном итоге, всю вину вешают на учителей, – говорит нашему радио учительница одной из школ в Асакинском районе.

Для получения комментария репортер нашего радио связался по телефону с заведующим районным отделом народного образования Уткиром Сулаймановым. Однако заведующий, услышав о том, что его беспокоят с радио «Озодлик», даже не выслушав вопроса, бросил трубку телефону.

Напомним, что в декабре прошлого года наше радио сообщало о том, что накануне начала сезона хлопкоуборочной кампании в Узбекистане хокимият (администрация) Андижанской области поручил руководствам школ и детских садов выращивать лимоны на территории учебных заведений.

Тогда сотрудник Управления народного образования Андижанской области заявил в разговоре с репортером «Озодлика», что инициатива по созданию парниковых лимонариев на территории школ и детских садов связана с необходимостью повышения объемов экспорта плодоовощной продукции.

Во время своей поездки в Каракалпакстан в январе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев озвучил рецепты обогащения народа. Он предложил развивать малое предпринимательство и выращивать кур. Тогда Мирзияев поручил хокимам продумать способы выполнения этой задачи, а банкам страны – обеспечить население кредитами.

В феврале этого представители администрации Джизакской области сообщили о том, что местные банки уже начали предлагать людям кредиты в размере 7,5 миллионов сумов под 9 процентов для того, чтобы они могли заняться птицеводством, скотоводством или строить лимонарии.

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