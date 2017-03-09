Случаи разврата в детсадах Сурхандарьи привели к тотальным проверкам всех дошкольных учреждений Узбекистана

Во всех детских дошкольных учреждениях Узбекистана проводятся специальные проверки и рейды после того, как общественности стало известно о том, что в 23 детских садах Сурхандарьинской области в дневное время к детям применяли физическое насилие, а ночами использовали помещения этих учреждений в качестве «борделя». Назначены спецпредставители для осуществления надзора во всех детских дошкольных учреждениях страны.

Спецпроверки и рейды в узбекских детсадах

Специальная группа из числа сотрудников правоохранительных органов, местных хокимиятов и ответственных организаций осуществляет проверки во всех детских садах Узбекистана. По словам сообщившего об этом «Озодлику» сотрудника Министерства народного образования Узбекистана, случаи разврата в детсадах Сурхандарьинской области «поставили на уши» все госструктуры:

– Органы прокуратуры изучают случаи преступности в детских садах. Специальная группа из числа сотрудников правоохранительных органов проводит свою проверку. Кроме того, хокимияты отправили свои группы для проверки детских дошкольных учреждений. Отделы народного образования проверяют дипломы сотрудников детсадов. Биржи труда проверяют, не допускали ли заведующие детскими садами случаи кумовства при найме на работу. Ко всему прочему, правоохранительные органы проводят рейды во всех детсадах Узбекистана, – сообщил нашему радио сотрудник Министерства народного образования Узбекистана.

Массовые увольнения работников дошкольного образования

По словам собеседника, несмотря на то, что со дня начала проверок прошло всего лишь 2-3 дня, в 5-6 областях Узбекистана были уволены работники Управлений народного образования, ответственные за систему дошкольного образования:

– Я не могу сообщить вам точную цифру уволенных работников, так как проверки еще не завершились. В 5-6 областных Управлениях народного образования были уволены работники, курировавшие детские сады. К примеру, в результате выявления правонарушений в Самаркандском областном управлении народного образования были уволены с работы методисты Мамлакат Равшанова и Дильфуза Азизова, – сообщил нашему репортеру сотрудник Министерства народного образования.

Он говорит, что по результатам проверок, кроме Сурхандарьинской области, случаи использования помещений детских садов в качестве притонов по оказанию интим-услуг выявлены не были.

Детсады под особым надзором хокимиятов

Проверки детсадов Узбекистана проходят под особым надзором местных хокимиятов (администраций).

По словам сообщившего об этом «Озодлику» сотрудника администрации Кашкадарьинской области, проверка детсадов стала на сегодняшний день самым важным вопросом для местных властей:

– После выявления случаев разврата в детсадах соседней к нам Сурхандарьинской области, у нас были созданы специальные рабочие группы. Заместитель хокима области и хокимов районов были назначены ответственными за ситуацию в детсадах Кашкадарьи. Кроме того, наши хокимияты назначили своих спецпредставителей, которые будут курировать детсады во избежание различных неприятных случаев, – сообщил нашему радио сотрудник администрации Кашкадарьинской области.

Проверки в детсадах Сурхандарьи продолжаются

Комплексные проверки в детских садах Сурхандарьинской области до сих пор не завершились.

В области осуществляют деятельность 290 детских садов. Проверки были проведены в 100 детсадах, в 23 из них были выявлены притоны по оказанию интим-услуг.

По словам сотрудника администрации Сурхандарьинской области, количество детсадов-притонов может возрасти:

– Проверки еще не закончились. Точное количество детсадов-притонов пока неизвестно. Но проводится очень серьезная проверка. Идут рейды. Возможно, что в ходе этих рейдов будут выявлены еще несколько детсадов-притонов. Об этом станет известно после завершения проверок и рейдов. Недавно к нам в область приехала специальная группа из Ташкента, которая проверила ситуацию в детсадах области, – сообщил «Озодлику» сотрудник администрации Сурхандарьинской области.

По данным областной администрации, после проверок в детских дошкольных учреждениях Сурхандарьи были уволены 17 заведующих и десятки работников детсадов. Кроме того, пять работников детских дошкольных учреждений были привлечены к уголовной ответственности.

Видео, шокировавшее всех без исключения

В эти дни общественность широко обсуждает появившийся в Сети видеоматериал, на котором запечатлено, как детские сады в Денауском и Ангарском районах, а также в городе Термезе использовались в качестве «борделей».

Видеорепортаж, подготовленный журналистами Термезского телевидения, был основан на материалах рейда, проведенного в ноябре прошлого года сотрудниками спецслужб в детских садах Сурхандарьинской области.

В репортаже сурхандарьинских журналистов рассказывается о том, как в дневное время воспитатели и нянечки применяли психологическое и физическое насилие к детям, а в ночное время охранники детсадов за определенную сумму сдавали комнаты для отдыха детей женщинам легкого поведения.

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