Прокуратура: в 23 детсадах Сурхандарьи занимались проституцией и сводничеством
В ходе изучения темы о детских садах в Сурхандарьинской области, где в дневное время детей избивали, а вечером использовали помещения в качестве «борделя», репортерам «Озодлика» стало известно о том, что подобное явление было распространено чуть ли не во всех детсадах области. Источники нашего радио в правоохранительных органах сообщили о том, что в настоящее время проводится расследование по фактам организации притонов для занятия проституцией и сводничества.
Цепочка «детсадов-борделей»
Как говорит сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области, попросивший не называть его имя, количество детсадов, которые в вечернее время использовали в качестве «борделей», составило не четыре, как об этом пишут СМИ:
– Когда проверили 23 детсада из общих имеющихся в области 290 детских дошкольных учреждений, было установлено, что все они использовались в качестве «борделей», а сотрудники занимались сводничеством. Эти факты были обнаружены в двух детсадах в городе Термезе, в двух детсадах в Денауском районе, в двух детсадах в Ангарском районе, в двух детсадах в Джаркурганском районе, а также в Шерабадском, Музрабадском и Кумкурганском районах Сурхандарьинской области. В этих 23 детсадах, в основном, были установлены факты организации притона для оказания интим-услуг и сводничества. А в детском саду в Денауском районе был установлен факт издевательства над детьми со стороны воспитательниц, – говорит сотрудник областной прокуратуры.
Спецсобрание в воскресный день
В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник областной администрации, курирующий вопросы дошкольного образования, сообщил о том, что беспредел в 23 детских садах Сурхандарьи будет рассмотрен 5 марта на специальном собрании обладминистрации:
– На собрании примут участие начальники областного управления народного образования, руководители областных организаций, представители СНБ, УВД и прокуратуры. Сейчас я держу в руках план собрания. До 3 марта были уволены с работы 20 заведующих. Однако у у двух заведующих в Кумкурганском районе еще не взяли заявления, так как они находятся на больничном. Также пока не уволены заведующие, которые находятся в декрете, – сообщил нашему радио сотрудник областной администрации.
Одна из заведующих не собирается увольняться
Ранее «Озодлик» сообщал о том, что заведующая детским садом №10 в Денауском районе, где в дневное время над детьми издевались, а ночью помещения детсада использовали в качестве «борделя», не уволилась с работы даже после того, как несколько воспитательниц данного детского дошкольного учреждения были привлечены к суду.
Родители некоторых воспитанников данного детсада сообщили нашему репортеру, что после издевательств со стороны воспитательниц несколько детишек потеряли здоровье. В беседе с нашим репортером они выразили недоумение в связи с тем, что заведующая детским садом до сих пор остается на своей должности.
Сотрудник областной администрации, курирующий вопросы дошкольного образования, попытались внести ясность в этот вопрос:
– Мы сказали заведующей детским садом №10 Сайёре Турдиевой, чтобы она уволилась по собственному желанию, но она не стала писать заявление. Руководство области решило 5 марта демонстративно уволить ее с работы. 22 февраля был вынесен приговор Саломат Каримовой – воспитательнице, которая ножом запугивала детей. Ей дали 3 года. Она сожалеет о своем поступке. Еще две сотрудницы детского сада №10 Дильноза Дильмуратова и Зарина Саттарова были приговорены к двум годам тюрьмы соответственно. Две сотрудницы детсада уже отправлены в места лишения свободы для отбывания наказания. Однако Зарина Саттарова отправится в тюрьму через 3 месяца, после того, как ее ребенку исполнится 3 года, – сказал собеседник.
Ранее наше радио сообщало о том, что двое охранников детсадов в Сурхандарьинской области Мусаев Мухиддин и Аллаяров Рустам, превратившие детские дошкольные учреждения в притоны по оказанию интим-услуг, получили по 3 года лишения свободы.
Управление народного образования пытается «отмазать» своих сотрудников?
На прошлой неделе «Озодлик» писал об увольнении с занимаемой должности заведующего отделом народного образования Денауского района Хайдара Суванова.
Недавно нашей редакции стало известно о том, что Суванов был уволен «по собственному желанию».
Двадцать заведующих детскими садами в Сурхандарьинской области были уволены аналогичным образом.
Как говорит нашему радио сотрудник областной прокуратуры, руководство Сурхандарьинского областного управления народного образования пытается «отмазать» своих сотрудников:
– Что значит «уволился по собственному желанию?» Выходит, что они тут «не при чем»? Управление, заботясь о своих сотрудниках, берет с них подобные заявления, чтобы помочь им достойно выйти из этой ситуации. Это принципиально неправильный подход. Нужно было уволить их с работы по статье, – говорит сотрудник областной прокуратуры.
Представители Министерства народного образования Узбекистана демонстративно показывает свое безразличие к данному вопросу.
1 марта, когда «Озодлик» связался с представителями Минобразования, начальник отдела дошкольного образования Сабохат Мирзажанова, начальник управления морально-нравственного воспитания Хикматилла Даминов, а также начальник управления надзора и контроля в сфере образования Камилжан Инаков заявили нашему репортеру, что «не в курсе этих событий» и бросили трубку телефона.
Видео, шокировавшее всех без исключения
В эти дни общественность широко обсуждает появившийся в Сети видеоматериал, на котором запечатлено, как детские сады в Денауском и Ангарском районах, а также в городе Термезе использовались в качестве «борделей».
Видеорепортаж, подготовленный журналистами Термезского телевидения, был основан на материалах рейда, проведенного в ноябре прошлого года сотрудниками спецслужб в детских садах Сурхандарьинской области.
В репортаже сурхандарьинских журналистов рассказывается о том, как в ночное время охранники детских садов за определенную сумму сдавали комнаты для отдыха детей женщинам легкого поведения.
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