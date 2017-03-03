Воспитанники детсада, который использовали в качестве «борделя», начали страдать заиканием и недержанием мочи

Заведующая детским садом №10 в Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, к воспитанникам которого применяли психологическое и физическое насилие, до сих пор остается на своей должности. Как рассказали в беседе с «Озодликом» родители воспитанников детсада, после издевательств со стороны воспитательниц некоторые детки потеряли свое здоровье.

Дедушка одного из воспитанников детского сада №10 в Денауском районе Сурхандарьинской области, который участвовал в судебном процессе по делу работников данного детского дошкольного учреждения, рассказал «Озодлику» на анонимных условиях о том, что около тридцати детей в возрасте 2-3 лет регулярно подвергались психологическому и физическому насилию со стороны воспитательниц и нянечек детсада.

По его словам, о насилии в отношении воспитанников детского сада №10 им стало известно после того, как в январе этого года группа родителей обратилась в районную прокуратуру:

– Этот детский сад посещали двое моих внуков, младшему из них всего лишь 2,5 года. На шокирующем видео я увидел, как воспитательница по имени Саломат угрожает моему внуку ножом. Однажды мой внук пожаловался мне, что воспитательница ущипнула его за ягодицу за то, что он описался в штаны. Тогда моя дочь поругала ее. Однако на недавней видеозаписи мы увидели, как она снова пугает моего внука ножом. Я не смог досмотреть до конца эту видеозапись, мне стало плохо с сердцем, – рассказывает нашему репортеру дед одного из воспитанников детсада №10.

Собеседник рассказывает, что во время вызова пострадавших в прокуратуру, он увидел там несколько детей с потерянным здоровьем:

– Я увидел в прокуратуре ребятишек. Одни заикаются, у вторых желтуха, а некоторые начали мочиться под себя после издевательств со стороны воспитательниц. Родители, которые ни о чем не ведали, несмотря на капризы детей, которые не хотели идти в детсад, все равно отводили их в то место. А детки, зная, что их ждет в детском саду после жалобы родителям, не всегда рассказывали им, что с ними творилось. Когда я отводил своих внуков в детских сад, воспитательницы всегда с большой заботой и лаской принимали их, говоря: «Деточка, сладенький мой». Какими же все-таки они были артистами. Ведь после таких слов родители даже подумать не могли, какой ужас творится внутри детсада, – говорит репортеру «Озодлика» дед одного из воспитанников.

Он говорит, что воспитательницу на видеозаписи, которая с ножом в руке пугает ребенка, угрожая нанести ему раны, зовут Саломат. На самом деле, она оказалась воспитательницей совсем другой группы, говорит дед одного из воспитанников детсада №10:

– Потом мы узнали, что в детском саду ее прозвали «разборщицей». Коллеги постоянно приглашали ее в свою группу, чтобы та наказала детей, которые жалуются родителям на своих воспитательниц. Эта женщина даже в суде признала свою вину и сказала: «Меня просили коллеги, поэтому я немного запугивала детей», – говорит нашему репортеру дед одного из воспитанников денауского детсада.

В беседе с «Озодликом» мать одного из воспитанников детского сада №10, попросившая не называть ее имя, рассказала, что участвовала в суде по делу работников данного детского дошкольного учреждения. Она говорит, что одна из воспитательниц по имени Зарина и ранее была судима по аналогичному делу, но, несмотря на это, смогла вернуться к работе с детьми:

– Ранее родители одного из воспитанников детсада подали на эту Зарину в суд за то, что она укусила за руку ребенка. Она получила двухлетнее наказание. Но, не знаю, что она сделала, но суд отменил тот приговор. Мы об этом не знали. В этот раз судья сказал ей: «Вы и ранее были судимы по такому же обвинению», – рассказывает мать одного из воспитанников детсада №10.

Однако «Озодлику» не удалось подтвердить эту информацию.

Видеорепортаж, подготовленный журналистами Термезского телевидения, был основан на материалах рейда, проведенного в ноябре прошлого года сотрудниками спецслужб в детских садах Сурхандарьинской области. На видеоролике, снятом скрытой камерой в ​детских дошкольных учреждениях в Денауском, Ангарском и Термезском районах, запечатлено, как днем воспитательницы и нянечки применяли физическое насилие к детям, а ночью охранники устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг.

Сотрудник хокимията (администрации) Денауского района, попросивший не называть его имя, рассказал «Озодлику», что эта видеозапись была показана в феврале месяце на собрании в областной администрации.

Суд Дунауского района по уголовным делам, рассмотревший дело двух воспитательниц и одной нянечки детского сада №10, вынес им приговор 24 февраля этого года.

Согласно приговору, две воспитательницы приговорены к 3, а нянечка к 2 годам лишения свободы.

Однако в беселе с репортером нашего радио отец одного из воспитанников этого детсада говорит, что недоволен приговором суда:

– В детском саду детей били, унижали и запугивали. Детсад был превращен в публичный дом. Однако заведующая детским садом Сайёра Турдиева не была привлечена к ответственности. Она по прежнему работает на своей должности. Уволили заведующего районного отдела народного образования и еще нескольких чиновников, но заведующая детсадом ходит, как ни в чем не бывало. Это – несправедливо, – говорит нашему радио возмущенный отец одного из воспитанников детсада №10 в Денауском районе.

Не представившийся сотрудник отдела народного образования Денауского района подтвердил информацию о том, что заведующая детсадом, в котором днем к детям применяли психологическое и физическое насилие, а ночью использовали в качестве «борделя», до сих пор продолжает работать на своей должности:

– Суд состоялся на прошлой неделе. Но пока мы не получили копию приговора. Давайте, мы сначала получим его, и исходя из этого, примем меры, – заявил местный чиновник.

По словам сотрудника администрации Сурхандарьинской области, в конце этой недели руководство области планирует обсудить на специальном собрании случаи, связанные с аморальным поведением сотрудников детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах.

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