Ряд чиновников уволены после огласки в СМИ истории об интим-притонах в детсадах Сурхандарьи

В Сурхандарьинской области Узбекистана около десяти чиновников были уволены с госслужбы после того, как охранники и воспитательницы детских садов были привлечены к суду за то, что днем применяли физическое насилие к детям, а ночью устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг. Как сообщил «Озодлику» сотрудник Сурхандарьинского областного хокимията, в конце этой недели руководство области обсудит на специальном собрании случаи, связанные с аморальным поведением сотрудников детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах.

Случай, связанный с превращением четырех детских садов в ночное время в притоны по оказанию интим-услуг был серьезно рассмотрен в Сурхандарьинском областном управлении народного образования. Как сказал «Озодлику» сотрудник отдела народного образования областного хокимията (администрации), около десяти госслужащих были уволены с работы за допущение подобных случаев в детских дошкольных учреждениях.

​Однако точка в этом вопросе пока не поставлена, говорит собеседник:

– Подобные случаи произошли в детских садах №2 и №23 в Термезском районе. Трудовые договоры с заведующими этих двух детских садов расторжены. Аналогичные меры приняты в отношении заведующих детских садов в Ангарском и Денауском​ районах области. Кроме того, уволены воспитательницы детского сада №10 в Денауском​ район​е. Также был уволен с занимаемой должности заведующий отделом народного образования Денауского района Суванов Хайдар Умарович и методист отдела дошкольного образования областного управления народного образования. Сейчас уже готовы документы для увольнения еще трех сотрудников, ответственных за систему дошкольного образования, – сказал репортеру нашего радио попросивший не называть его имя сотрудник областной администрации.

Как четыре детсада превратились в притоны для интим-услуг?

В социальных сетях бурно обсуждается видеозапись, на которой запечатлено, как работники детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах Сурхандарьинской области устраивали в ночное время в детских садах притоны для интим-услуг.

Видеорепортаж, подготовленный журналистами Термезского телевидения, основан на материалах рейда, проведенного в ноябре прошлого года правоохранительными органами в детских садах Сурхандарьинской области. На видеоролике, снятом скрытой камерой в ​детских дошкольных учреждениях в Денауском, Ангарском и Термезском районах Сурхандарьинской области, запечатлено, как днем воспитательницы и нянечки применяли физическое насилие к детям, а ночью устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг.

Также в видеорепортаже местных журналистов рассказывается о том, как в ночное время охранники детсадов сдавали за деньги комнату для отдыха детей женщинам легкого поведения.

Рейд, потрясший всю область

В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» сотрудник​ прокуратуры Сурхандарьинской области рассказал о некоторых подробностях рейда, проведенного в детских дошкольных учреждениях области:

– В ходе рейда, проведенного в рамках мероприятий, проводимых по борьбе с торговлей людьми и проституцией, были выявлены факты превращения детсадов в притоны по указанию интим-услуг. В ноябре прошлого года, в 18 часов вечера, в детских садах №2 и №23 в Термезском районе были проведены рейды. Но перед этим сотрудники правоохранительных органов установили скрытые камеры в помещениях детского дошкольного учреждения. В ходе рейда были задержаны охранники детских садов Мусаев Мухиддин и Аллаяров Рустам, которые превратили детсады в притоны по оказанию интим-услуг, – сказал нашему репортеру сотрудник областной прокуратуры.

По его словам, охранники детсадов Мусаев и Аллаяров были признаны виновными по статье 131 («Сводничество или содержание притонов») Уголовного кодекса Узбекистана и лишены свободы сроком на 3 года.

Воспитательницы, нуждающиеся в воспитании

На​ видеоролике, снятом на скрытую камеру, можно увидеть, как воспитательница средних лет пугает детей ножом, угрожая нанести им раны, а еще трое сотрудниц детского сада хохочут, видя, как их коллега подвергает малышей изощренным психологическим издевательствам, и подводят к ней новых жертв. На видеозаписи можно также увидеть, как воспитательница в белом халате размахивает ножом, обещая детям отрезать язык или интимную часть тела.

Как говорит «Озодлику» сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области, эти видеокадры случайно попали в руки сотрудников правоохранительных органов:

– Мы узнали об этой проблеме в ходе изучения случаев, связанных со сводничеством в детских садах. Скрытая камера, установленная в детском саду Денауского района для снятия интим-сцен, засняла, как воспитательницы угрожают детям, бьют и оказывают на них психологическое давление. По данному факту было возбуждено дополнительное уголовное дело. В настоящее время дело воспитательниц детского сада №10 в Денауском районе рассматривается в суде. В отношении некоторых воспитательниц уже вынесены приговоры. Одна из них пока остается на свободе, так как у нее есть ребенок, которому еще не исполнилось 3 года. Спустя три месяца ему исполнится 3 года, после чего его мать отправится в тюрьму для отбывания срока наказания, – сообщил нашему радио сотрудник областной прокуратуры.

Родители, написавшие 25 февраля письмо в редакцию «Озодлика», выразили обеспокоенность тем, что местные власти и судебные органы Сурхандарьинской области пытаются смягчить вину лиц, подвергавших детей физическому насилию и превративших детские сады в притоны по оказанию интим-услуг. Они считают, что виновные могут получить условный срок в три года, либо откупиться от тюремного срока за счет амнистии.

«Подобные случаи должны быть серьезно расследованы ради будущего наших детей», – говорится в письме сурхандарьинских родителей.

Министерство не в курсе !!!

В то время, как Сурхандарьинское областное управление народного образования завило о «привлечении к наказанию» виновных по делу детсадов и проведении воспитательных работ «для предотвращения подобных случаев», представители министерства народного образования Узбекистана заявили «Озодлику», что не информированы о случаях, произошедших в детских дошкольных учреждениях Сурхандарьи. Когда репортер нашего радио связался по телефону с представителями Минобразования, начальник отдела дошкольного образования Сабохат Мирзажанова, начальник управления морально-нравственного воспитания Хикматилла Даминов, а также начальник управления надзора и контроля в сфере образования Камилжан Инаков заявили «Озодлику», что «​не в курсе этих событий» и бросили трубку телефона.

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