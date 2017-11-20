Рамзан Кадыров рассказал о своей дружбе с зятем Мирзияева

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих прекрасных взаимоотношениях со старшим зятем президента Узбекистана Шавката Мирзияева Ойбеком Турсуновым.

По словам Кадырова, он познакомился с ним во время недавнего визита в Узбекистан.

«Дорогие друзья! Чеченская притча гласит, что мудрый человек завещал своим сыновьям воздвигнуть крепости в разных краях. Они думали, что речь идет именно о защитных сооружениях и зданиях. А отец, оказывается, поручил сыновьям завести надежных друзей, которые лучше любых крепостей. Я вспоминал все это во время поездки в Узбекистан, где по воле Аллаха познакомился с достойными людьми. Конечно, для меня большое благо, что нашел прекрасного друга и БРАТА Ойбека Турсунова», – написал Кадыров в своем Instagram.

По его словам, это хорошо образованный, порядочный, вежливый и скромный молодой человек.

«Мне понравились его масштаб государственного мышления, его твердая вера в будущее своего Отечества – Узбекистана! Я понимал, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подобрал себе отличную команду соратников и единомышленников, если в ней есть такие молодые люди, как Ойбек Турсунов. Дорогой БРАТ, двери моего дома всегда открыты для тебя! Конечно, мы не сможем приготовить такой же сочный и вкусный плов, как в Самарканде и Бухаре, но угостим чеченскими блюдами, которых ты не отведаешь в Узбекистане! Также хочу сказать, что у тебя есть крепость в Чечне», – написал Кадыров.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Узбекистан 16 октября этого года. В тот же день его принял президент Шавкат Мирзияев.

Сообщалось, что на встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В Ташкенте Кадыров посетил исламский религиозный комплекс Хазрати-Имам, место захоронения известного богослова Узбекистана шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, который был преподавателем и близким другом его отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, получившего религиозное образование в Ташкентском исламском институте.

Рамзан Кадыров также посетил Самарканд и Бухару.