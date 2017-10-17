Президент Узбекистана принял Рамзана Кадырова (видео)

Президент Шавкат Мирзияев 16 октября принял главу Чечни Рамзана Кадырова, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Было подчеркнуто, что подписанное в ходе визита на высшем уровне в Российскую Федерацию в апреле текущего года Межправительственное соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран открыло новые возможности для более тесного взаимодействия и кооперации в различных отраслях.

Глава Чечни искренне поблагодарил Шавката Мирзияева за оказанный теплый прием и организацию визита в Узбекистан с целью посещения исторических центров исламской цивилизации, где проходил обучение его отец – Ахмат-Хаджи Кадыров.

Как сообщили местные СМИ, Рамзан Кадыров 16 октября посетил могилу известного узбекского богослова Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, который был учителем его отца, первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

К кладбищу, где похоронен Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, Рамзан Кадыров отправился в сопровождении старшего зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова.