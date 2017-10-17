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Президент Узбекистана принял Рамзана Кадырова (видео)

Рамзан Кадыров посетил могилу известного узбекского богослова Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, который был учителем отца главы Чечни Ахмада Кадырова. Ташкент, 16 октября 2017 года.

Президент Шавкат Мирзияев 16 октября принял главу Чечни Рамзана Кадырова, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Было подчеркнуто, что подписанное в ходе визита на высшем уровне в Российскую Федерацию в апреле текущего года Межправительственное соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран открыло новые возможности для более тесного взаимодействия и кооперации в различных отраслях.

Глава Чечни искренне поблагодарил Шавката Мирзияева за оказанный теплый прием и организацию визита в Узбекистан с целью посещения исторических центров исламской цивилизации, где проходил обучение его отец – Ахмат-Хаджи Кадыров.

Как сообщили местные СМИ, Рамзан Кадыров 16 октября посетил могилу известного узбекского богослова Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, который был учителем его отца, первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

К кладбищу, где похоронен Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, Рамзан Кадыров отправился в сопровождении старшего зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова.

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