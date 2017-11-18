В Ташкенте прошли массовые задержания и обыски в домах верующих

В столице Узбекистана и Зангиатинском районе Ташкентской области за прошедшие три дня были задержаны около 80-и верующих женщин и мужчин возрасте от 20-и до 60-и лет. Их доставляли в РУВД Зангиатинского района и в ГУВД Ташкента и подвергали допросам.

По сообщению, полученному «Ферганой» от председателя Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова, накануне в офис ИГНПУ обратилась группа женщин, которые заявили, что с раннего утра 14 ноября в их дома вторгались сотрудники Зангиатинского РУВД Ташобласти и Ташкентского ГУВД, которые проводили обыски, оформляли протоколы и задерживали граждан, не предоставляя им при этом копий протоколов. Все сотрудники внутренних дел (предположительно отделов и управлений по борьбе с терроризмом и экстремизмом) были в гражданской форме.

Со слов одной из женщин, ее допрашивали о месте нахождения родственницы, находящейся в розыске с 2008 года по обвинению в посягательстве на конституционный строй и создании или участии в религиозных экстремистских и сепаратистских запрещенных организациях.

В доме у другой задержанной – Дилдоры Агзамовой – в течение одного дня трижды провели обыск. Силовики задержали ее сына – 23-летнего Насруллоха, которого избили в ГУВД. Муж женщины, Файзулла Агзамов, с 2001 года отбывает наказание за свои религиозные убеждения. В 2014 году ему добавили еще 16,5 лет лишения свободы. А его брат, Шукрулло Агзамов, также осужденный по религиозным мотивам, в 2006 году после жестоких пыток скончался в тюремной больнице «Сангород» в Ташкенте.

К 20-и часам вечера 16 ноября задержанных отпустили домой, кроме пяти мужчин и двух женщин, которых содержат в следственном изоляторе ГУВД Ташкента.

Сурат Икрамов сообщает, что в ИГНПУ продолжают поступать заявления о задержаниях близких родственников верующих, являющихся фигурантами так называемого «черного списка» Службы национальной безопасности (СНБ), в который занесены «неблагонадежные верующие» и лица, находящиеся в розыске из-за своих религиозных убеждений.

В июне президент Шавкат Мирзияев поручил пересмотреть это список и исключить из него безосновательно обвиненных людей. По некоторым данным, ранее в нем числилось более 16 тысяч человек. В августе узбекские власти объявили об исключении из «черного списка» нескольких тысяч граждан – членов религиозно-экстремистских течений и диссидентов, находящихся в изгнании.

Материал информационного агентства «Фергана»