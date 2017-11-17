Мать «раненной ножом из-за религии» женщины заявила, что ее дочь не меняла религию

Сандыккыз Джаксыбаева, мать 31-летней Умиды Норметовой, которую 12 ноября муж ранил ножом, обвинив в смене религии, опровергла слова зятя о том, что ее дочь сменила ислам на христианство.

Обвинения в смене религии оказались лживыми

Как говорит в разговоре с репортером «Озодлика» Сандыккыз Джаксыбаева, ее 31-летняя дочь Умида не принимала христианство. Женщина обвинила зятя, объвившего о смене религии жены и ранившего ее ножом, в клевете.

– Мой зять клевещет. Умида всегда была мусульманкой, читала намаз и держала уразу (пост). Мне было очень больно, когда я услышала о том, что зять обвинил ее в смене веры и ранил ножом, – говорит нашему радио жительница села «Сайрам» в Южно-Казахстанской области Сандыккыз Джаксыбаева.

Напомним, что 13 ноября в распоряжении редакции «Озодлика» оказалась видеозапись, на которой 34-летний мужчина, представляющийся Хайруллой Норметовым из Сайрама, показывает нож и говорит, что якобы вонзил его жене, которая «перешла в другую веру и отказалась вернуться обратно».

По словам Сандыккыз Джаксыбаевой, ее дочь Умида вышла замуж за Хайруллу 11 лет назад, но в их семье постоянно происходили скандалы из-за финансовых трудностей.

– У них двое детей, которых надо кормить, поить, одевать. Все эти заботы лежали на плечах моей дочери. Зять вообще не интересовался семьей. За четыре дня до случившегося, они решили жить раздельно. Дочь с двумя детьми вернулась к нам. Но на завтрашний день, когда Умида ехала на работу, зять застал ее на автобусной остановке, ударил ножом, а сам сбежал, – рассказала «Озодлику» Сандыккыз Джаксыбаева.

Однако свекровь Умиды Норметовой Джамиля Норметова в беседе с журналистом местного телеканала обвинила в случившемся невестку и ее мать.

– Невестка и ее мать постоянно жаловались моему сыну, что в доме нет условий, что дома холодно. Они постоянно чего-то требовали от него. Виноваты невестка и ее мать в том, что случилось с моим сыном, – заявила свекровь Умиды Норметовой, раненной мужем ножом.

Преступник взят под стражу

Суд в городе Шымкенте вынес постановление о предварительном заключении Хайруллы Нарметова, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью «после ссоры из-за религии». Об этом в четверг Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) сообщил судья районного суда Баглан Амиралиев.

Судья сообщил, что суд постановил признать Хайруллу Норметова подозреваемым по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и взять под стражу сроком на два месяца.

«Жителя Сайрамского района Южно-Казахстанской области 1983 года рождения Хайруллу Нарметова в связи с происшествием 12 ноября в сопровождении стражи доставили в Каратауский районный суд для вынесения санкции. В ходе судебного заседания он вину полностью признал и сказал, что действовал из злости и раскаивается в содеянном», – сказал Баглан Амиралиев.

Жизнь женщины спасена

Напомним, что в минувший понедельник врачи больницы в селе «Сайрам»​ сообщили «Озодлику»​ о том, что Умида Норметова «потеряла много крови, а состояние ее оценивается как стабильно тяжелое».

Во вторник стало известно о том, что врачи удалили молодой женщине правую почку.

В среду врач больницы Каратауского района Бауржан Аспанов сообщил нашему репортеру о том, что жизнь Умиды Норметовой была спасена после шестичасовой операции.

– Санавиация доставила к нам из центра опытных врачей, которые спасли жизнь женщины, потерявшей много крови из-за полученных ножевых ранений в область правой груди и почки. Сегодня пациентка открыла глаза. Однако до сих пор находится в реанимационном отделении, – говорил «Озодлику»​ в минувшую среду врач Бауржан Аспанов.

В четверг пресс-секретарь управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Асылбек Досалиев сообщил нашему радио о том, что состояние Умиды Норметовой улучшилось и ее перевели в общую палату.