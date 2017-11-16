На юге Казахстана задержан местный узбек, вонзивший кинжал в жену за обращение в христианство

14 ноября правоохранительные органы задержали 34-летнего жителя села «Сайрам» в Каратайском районе Южно-Казахстанской области Хайруллу Норметова, который нанес свой жене удар кинжалом. Сообщается, что Норметов покушался на жизнь жены из-за того, что женщина приняла христианство. Мужчина обвиняется в попытке убийства жены.

13 ноября в распоряжении редакции «Озодлика» оказалась видеозапись, снятая 34-летним Хайруллой Норметовым и отправленная им другу через мессенджер Whatsap, в которой мужчина заявляет, что вонзил в жену кинжал за то, что она отказалась от ислама и приняла христианство.

«Засунул нож до самого конца. Умрет так умрет. Моя жена поменяла нашу веру на русскую. Сколько раз я не возвращал, но она не возвращалась. «Пошел ты», говорит она мне. «Делай, что сможешь» и вот, что я смог сделать. Я поклялся Аллаху. Надеюсь, я исполнил свою клятву, иншаллах…», – говорит мужчина на видео и демонстрирует кинжал.

Как говорится в официальной информации, полученной «Азаттыком» (Казахской редакцией Радио Свобода) в ДВД Каратайского района Южно-Казахстанской области, Хайрулла Норметов ранил жену кинжалом 12 ноября.

Сообщается, что кровавый инцидент между супругами произошел из-за ссоры. В результате, Норметов ударил кинжалом в правую почку жены, затем скрылся в места происшествия. Мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 106 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека») Уголовного кодекса Казахстана.

Ранее «Озодлику» в больнице села «Сайрам» сообщили о том, что «жена Норметова потеряла много крови».

– Состояние ее оценивается как стабильно тяжелое, – говорили врачи.

В минувший вторник врачи были вынуждены удалить женщине правую почку.

Родственник потерпевшей сообщил «Озодлику» о том, что муж его родственницы находился под влиянием членов экстремистского течения.

– Дочь моей тети не меняла свою религию. На самом деле, ее муж попал под влияние членов экстремистского течения и перестал содержать свою семью. Он даже не покупал детям носки. Он неоднократно пытался убить жену. Однажды даже душил подушкой. Кинжал, которым он нанес удар своей жене, сильно повредил правую почку моей двоюродной сестры. Поэтому врачи вынуждены удалить ей одну почку, – говорил нашему радио родственник потерпевшей.