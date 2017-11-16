Узбекистан и Таджикистан проведут переговоры по вопросам границы

15 ноября 2017 года в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Содиком Имоми.

На встрече рассмотрены практические вопросы предстоящей встречи рабочих групп Правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-таджикской государственной границы, сообщила пресс-служба МИД.

Напомним, что в течении последних нескольких месяцев власти Узбекистана провели несколько переговоров с кыргызстанской стороной по делимитации и демаркации госграниц.

На днях министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил журналистам о том, что в настоящее время 85 процентов узбекско-кыргызской границы уже демаркировано и делимитировано.