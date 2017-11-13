А. Камилов: Мы должны открыть дорогу для узбеков, живущих в анклавах

В Самарканде завершена международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, отвечая на вопросы журналистов по итогам международной конференции, заявил о необходимости открытия дорог для узбеков, живущих в анклавах на территории Кыргызстана.

После завершения 11 ноября в Самарканде двухдневной международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов ответил на вопросы журналистов относительно границ.

Напомним, что на данной конференции Казахстан, Туркменистан и Узбекистан подписали соглашение о районе точки стыка государственных границ трех государств. Данное соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.

«После сегодняшней встречи и переговоров наши государства начали еще лучше понимать друг друга. Все это, безусловно, создало новую политическую карту стран Центральной Азии. В Самарканде действительно произошло историческое событие», – цитирует слова главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова интернет-издание Sputnik Узбекистан.

Отвечая на вопрос журналиста сайта Qalampir.uz о том, может ли возникший в будущем конфликт повлиять на достигнутое между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном соглашение о районе точки стыка государственных границ трех государств, министр иностранных дел Узбекистана ответил следующее:

«Внутри Кыргызстана находятся небольшие анклавы, где живут узбеки. Так что можно сделать? Прямых дорог нет, либо мы должны открыть дороги, либо прийти к соглашению. Узбекистан должен защищать их интересы...Эти документы подписывают не маленькие группы. Во-первых, в нем есть участие правительств. Во-вторых, этот документ будет ратифицирован парламентом. В-третьих, документ будет передан в ООН. ООН в свою очередь даст гарантии, чтобы исключить любые сомнения. Жизнь сложная, посмотрим, что будет дальше», – сказал журналисту сайта Qalampir.uz Абдулазиз Камилов.

По его словам, в настоящее время 85 процентов узбекско-кыргызской границы уже демаркировано и делимитировано.

Как сообщило информагентство УзА, на международной конференции в Самарканде, прошедшей под эгидой ООН, в ходе двухдневной конференции было заслушано более 70 докладов. В этих выступлениях были затронуты вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами региона в области экономики, транспорта, туризма, культурно-гуманитарной и других сферах, делимитации и демаркации государственных границ, рационального использования водно-энергетических ресурсов, совместной борьбы против возможных угроз, установления мира в соседнем Афганистане.

Согласно официальному сообщению, перед участниками конференции выступила специальный представитель Генерального секретаря ООН, руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Наталья Герман.

По итогам международной конференции было принято коммюнике.