Казахстан, Туркменистан и Узбекистан договорились о точке стыка границ

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан подписали соглашение о районе точки стыка государственных границ трех государств, сообщают официальные СМИ. Церемония подписания состоялась 9 ноября в городе Самарканде (Узбекистан) на полях международной конференции под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Согласно проекту указа президента Казахстана «О подписании договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств», точка стыка расположена в северной части солончака Шорказаклы, южнее чинка Капланкыр.

По заявлению министерства иностранных дел Казахстана, подписание договора о районе точки стыка позволит завершить этап правового оформления государственной границы между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном и «создаст прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств».

Ранее Казахстан достиг договоренностей с Туркменистаном и Узбекистаном по госграницам на двустороннем уровне.